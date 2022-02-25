سر طريقة عمل دونات دانكن الأصلية في البيت وعمل الدوناتس الهش المحشو بالشكولاتة

الدوناتس هو من المعجنات المميزة والتي اشتهرت في الفترة الاخيرة لطعمها الشهي اللذيذ والمميز والذي يختلف عن اي معجنات اخرى وهي من الاطعمه المفضلة للكبار والصغار وتتميز بسهولة تحضيرها في المنزل فهي لاتحتاج الى مكونات كبيرة وفيما يلي اسهل طريقة لتحضير الدوناتس والصوص الخاص بها لتزيينها.

طريقة عمل الدوناتس

المكوّنات

مكونات العجينة:

كوبان ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب من السكر.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن النباتي الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من برش البرتقال الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ثلاثة أرباع الكوب من الحليب الدافئ.

مكوّنات تغليفة السكر:

كوبان من السكر البودرة الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة كبيرة من الكريمة أو الحليب.

مكوّنات تغليفة الشوكولاتة:

كوبان من السكر البودرة الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو السادة.

ملعقة أو ملعقتان كبيرتان من الحليب أو الكريمة.

زيت نباتي للقلي. ألوان طعام للتزيين.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والخميرة والمكونات الجافة ونقوم بخلطهم جيدا ثم نضيف البيض والفانيليا والسمنة والحليب الدافئ ثم نقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على عجينة متجانسة لا تلتصق باليد، ثم نضع العجينة في وعاء به زيت وندهن سطحها بالزيت ونقوم بتغليفها بورق النايلون، ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.

نضع العجينة على سطح مستوى مرشوش بالدقيق ثم نضع العجينة ونفردها بحيث يكون سمكها ٥ سم تقريبا ثم نقوم بتقطيعها الى دوائر متوسطه، ثم نضع هذه الدوائر في طبق مرشوش بالدقيق ثم نقوم بتغطيتها بالنايلون ونتركها في مكان دافئ.

نقوم بوضع مقلاة بها زيت غزير على النار وعندما يسخن الزيت جيدا نبدأ بوضع دوائر الدونتس في الزيت ونقلبها على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها على مناديل المطبخ حتى تتصفى من الزيت تماما ثم نتركها حتى تبرد قبل وضع التغليفة عليها.

طريقة تحضير تغليفة السكر:

نضع السكر والكريمة والفانيليا في طبق عميق ونقلب المكونات حتى يختلطوا ونحصل على كريمة سميكة ثم نضع بعض قطرات من مكسبات الطعم حتى نحصل على كريمة ملونة.

طريقة تحضير تغليفة الشوكولاتة:

نضع السكر والكاكاو والكريمة في طبق عميق ثم نقلبها حتى نحصل صوص شكولاته سميك ثم نضعها على سطح الدونتس.