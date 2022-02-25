كريم الخميرة السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد فوائده المذهلة لصحة البشرة

كريم الخميرة الرهيب ، وداعاً لحقن البوتكس مع أقوي كريم طبيعي يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها بيضاء كالثلج، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة وإزالة الاسمرار نهائياً من البشرة، كما يعمل على نفخ الخدود وتوريدها مما يزيد من جمال وجاذبية المرأة، كما يعمل على إخفاء التجاعيد من الوجه بشكل رائع، ويقلل من ظهور الخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر البشرة، ويعالج الالتهابات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة، ويخفي دهون البشرة نهائياً، ويغلق المسام الواسعة بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الخميرة السحري أقوى بوتكس طبيعي يحافظ على جمال وصحة البشرة.

مكونات كريم الخميرة

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

مقدار ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير كريم الخميرة السحري أقوى كريم تفتيح وهى كالتالي:-

نقوم بخلط الخميرة مع عصير الليمون جيداً حتى تذوب الخميرة تماماً. ثم نقوم بإضافة العسل ونقلب حتى نحصل على مزيج متماسك. ثم نقوم بإضافة الزبادي للخليط ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي رائع. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم كله. نترك الكريم على الوجه لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد. يفضل وضع الكريم على البشرة مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على بشرة نضرة في غاية الجمال.

فوائد كريم الخميرة للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد جمالية رائعة سوف نعرضها عليكم من خلال السطور التالية:-