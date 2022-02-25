طريقة عمل كب كيك الكاكاو بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

كب كيك الكاكاو ، من الوصفات سهلة التحضير وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها، كما أن مكوناتها كذلك بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كب كيك الكاكاو.

مكونات كب كيك بالكاكاو

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتواجدة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كوب وثلث كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد ٤ بيضات.

ثلاث ملاعق كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلثي كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق كاكاو.

ثلثي ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

كوبين من الدقيق..

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كب كيك بالكاكاو وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البيض والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض بواسطة المضرب الكهربائي حتي يتضاعف حجم الخليط.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة السكر البودرة بالتدريج إلي الخليط.

ونستمر في الضرب بواسطة المضرب حتي يصبح قوام الخليط كريمي وباللون الأبيض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الزبدة بالتدريج على خمس مراحل ونستمر فى الضرب حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الحليب بالتدريج للخليط مع استمرار الضرب بالمضرب ونخلط معهم الكاكاو.

وبعدما تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض وتصبح مزيجا واحدا نقوم بخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر.

ونضيفهم للخليط بالتدريج على مرحلتين.

ونقلب الدقيق مع الخليط بالملعقة حتي تمتزج وتتجانس كل المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بصب الخليط في الأكواب المخصصة لذلك وندهن الأكواب بالزبدة.

ثم ندخل الكب كيك داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ويكون الفرن مسخن مسبقا.

وبعدما تتم تسوية الكب كيك نقوم بإخراجه ونتركه حتى تبرد.

ثم يكون الكب كيك بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات مثل صوص الشوكولاتة الداكنة أو الفانيليا أو النوتيلا.

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين العديد من الأطعمة بالكريم شانتيه وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي: