طريقة إعداد بسكوت العجوة في البيت.. أطعم وأسرع إفطار سريع متكامل العناصر الغذائية

طريقة إعداد بسكوت العجوة في البيت، بسكوت العجوة من الذ أنواع البسكوت الذي يعشقه الجميع ولأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات، ويعتبر بسكوت العجوة وجبة سريعة وخفيفة نقوم بأكلها في الفطار ويمكن أيضاً إعطائها للأطفال معهم في المدرسة، هناك الكثير من السيدات يقوموا بالبحث عن طريقة سهلة لعمل بسكوت العجوة في المنزل، معنا نقدم لكم طريقة عمل البسكوت بالعجوة بكل سهوله.

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طريقة عمل بسكوت العجوة

هناك العديد من طرق عمل البسكوت بالعجوة في المنزل بكل سهوله ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات التي نقوم بتحضيرها لعمل بسكوت العجوة

كيلو دقيق.

نصف كيلو من الزبدة أو السمنة.

ربع كيلو من السكر البودر.

٤ بيضات.

كيس بيكنج بودر.

٣ فانيليا.

كوب لبن.

نصف كيلو من العجوه.

ذرة ملح.

طريقة تحضير بسكوت العجوة