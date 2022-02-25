حلوى السميد بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز

حلوى السميد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة بسبوسة مرملة، وبقصم أبو السمسم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى السميد بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلوى السميد

تتكون حلوى السميد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزبادي.

كوب من السميد.

10 جم بيكنج بودر.

كوب من الزيت.

باكيت فانيليا.

2 كوب ونصف من الدقيق.

شربات خفيف بارد.

مقادير الوجه

كوب من السميد.

للتزيين

جوز الهند.

فستق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوي السميد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: