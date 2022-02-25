هتكوني زي المحترفين..طريقة عمل شرائح السمبوسة البيتي زي الجاهزة وأحلي

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي ، السمبوسة هي أحد الواجبات الشهية التي تزين سفره رمضان ولا غني عنها وقد اقترب حلول شهر رمضان المبارك ولهذا تبحث النساء عن وصفة لتحضير السمبوسة في البيت، لكي تصنعها وتحتفظ بها لحين استخدامها وهي لا تحتاج إلى وقت فهي تستغرق دقائق فقط، ولكن يجب أن تضع المكونات بمقادير المطلوبة فقط، من أجل أن تحصل على القوام المضبوط.

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي

المكونات

كما ذكرنا بأنه يجب مراعاة المكونات من حيث الكمية المطلوبة لكي تنجح في إعداد سمبوسة طيبة والمكونات كما يلي.

كوبان من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

خمس ملاعق زيت نباتي.

كوب ماء دافئ.

خطوات تحضير السمبوسة المقرمشة الهشة

لا تستغرق طريقة سوي دقائق فقط، اخلطي الدقيق مع الزيت والملح في إناء عميق.

ثم ضيفي الماء بالتدريج حتي تكون العجينة متماسكة.

غطي الإناء نحو ربع ساعة حتي ترتاح العجينة.

شكلي العجينة إلى أقراص دائرية،

غطي الأقراص مرة أخرى حوالي عشرة دقائق حتى ترتاح جيداً.

ضعي قليل من الزيت على السطح التي تفرد عليه الأقراص ثم شكلي الأقراص إلى أشكال طولية باستخدام النشابة.

قطعي العجينة إلى أشكال طولية بحيث تصبح سهلة فى التشكيل على شكل مثلثات مثل السمبوسة الجاهزة، أو يتم تشكيلها مثل القطايف.

قومي بحشو كل قطعة سوء خضروات أو اللحم أو الجبنة أو لانشون.

ضعي الزيت في مقلاة على النار حتي يسخن، ثم ضعي السمبوسة في الزيت، وقلبيها حتي تحصل على اللون الذهبي.

يراعى عند اخراجها وضعها على مناديل ورقية حتى تتشرب أي زيوت زائدة بها، وتصبح هشة ومقرمشة.

باستخدام هذه الطريقة سوف تصنعي سمبوسة شهية ولذيذة يمكن أن تقديمها بجوار عدد من الواجبات الأخري ومنها المكرونة البشاميل أو الكباب أو الكفتة المشوية أو الفراخ المشوية، كما إنها من المكملات التي يمكن أن تضعيها على السفرة في المناسبات والعزائم وهي من الواجبات التي يتم تحضيرها في رمضان بشكل كبير، وكما ذكرنا بأنها من الأطعمة التي يحبها الجميع، ويمكن تحضيرها وتفريزها من الآن من تجهيزات شهر رمضان.