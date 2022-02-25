فوائد زيت جوز الهند للبشرة والشعر.. وصفات متجربة بنتائج مذهلة

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عمر شويل - جدة فوائد زيت جوز الهند للبشرة والشعر والجسم بوجه عام فهو مرطب طبيعى لايمكن الاستغناء عنه لاسيما في موسم الشتاء حيث تكثر الشكوى من مشاكل الجفاف والتشقفات فضلا عن معاناتهم من تقصف الشع. لذا فوائد زيت جوز الهند للشعر تجعل السيدات يتخلصن من تلك الأمور المزعجة. بالإضافة إلى أن فوائد زيت جوز الهند للبشرة قبل النوم يعطي أفضل نتيجة للترطيب. بالإضافة إلى أن زيت جوز الهند طبيعى وسعره غير مكلف على الإطلاق.

فوائد زيت جوز الهند للبشرة

تتعدد فوائد زيت جوز الهند للبشرة وترطيبها فهو يدخل في تصنيع معظم كريمات الترطيب. كما ينصح الأطباء به لمعالجة تجاعيد الوجه ومشاكل الجفاف خلال موسم الشتاء. ومن فوائد زيت جوز الهند للبشرة قبل النوم الآتي:

ترطيب البشرة ومعالجة الجفاف والتشقق.

ترطيب الشفاه وتغذيتها بالعناصر والفيتامينات.

يعطى بشرة نضرة ومشرقة.

زيت طبيعي لتفتيح البشرة وحمايتها من البقع الداكنة.

مميزات زيت جوزر الهند للبشرة الحساسة وحمايتها من الالتهاب الشديد.

فوائد زيت جوز الهند للبشرة الحساسة

يمكن الحصول على فوائد زيت جوز الهند للبشرة الحساسة من خلال الوصفة الآتية للحصول على ترطيب ونعومة وحيوية للبشرة.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة زيت جوز الهند

وضع زيت جوز الهند وإضافة زيت الزيتون عليه وتقليب الخليط.

وضعهم على نار هادئة.

بعد المزج تركهم حتى يبرد.

وضع هذا الخليط على الوجه والرقبة للحصول على بشرة مشرقة.

فوائد زيت جوز الهند للشعر

فوائد زيت جوز الهند للشعر عديدة فهو الزيت الأمثل لتجميل الشعر فيعالج مشكلة تساقط الشعر والتخلص من الشعر التالف والمتكسر. بالإضافة إلى إنه يحافظ على البروتين الموجود في الشعر من الفقدان. فهو يحتوي على نسبة عالية من حمض اللوريك وبالتالي هو يعتبر بروتين طبيعى لفروة الرأس مما يساعد على تنعيمه وفرده ومن فوائد زيت جوز الهند للشعر أيضًا الآتي: