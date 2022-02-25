لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية لها العديد من المزايا كنوع من أنواع الحلوى من أهمها أن تلك النوعية من الحلويات الشرقية ذات طعم مميز، ومن الممكن تحضيرها في أقل وقت ممكن، ومن خلال الاستعمال لمكونات بسيطة جدا يكون من السهل الحصول على نوع المهلبية سريعة التحضير، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على مكونات المهلبية التي تساعد في إعطائها القوام المناسب كما سنوضح عبر الآتي أبسط طرق التحضير.

مكونات حلوي المهلبية بالشعرية

المهلبية بالشعرية تعد نوع من الحلويات على الرغم من بساطتها إلا أنها تعتبر من بين أفضل الأنواع سريعة التحضير والخفيفة، التي لا تتسبب في أي مشكلات بالجسم ولا تتسبب في مشكلات بالمعدة، ومن خلال الاستعانة بالمكونات الآتية نحصل على قوام المهلبية بالشعرية المميز، من الممكن أن يتم عمل مهلبية الشعرية من خلال الاستعانة بالمكونات القادمة:

كوب من الشعرية.

كوبان من الحليب.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من مكون حليب البودرة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان من النشا.

قدر ملائم.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من السمنة البلدي.

طريقة التحضير وصفة المهلبية بالشعرية

المهلبية بالشعرية من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عملها بطريقة مميزة هي تلك المكونات البسيطة السابقة مع الاتباع لخطوات تلك الطريقة القادمة: