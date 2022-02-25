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عمر شويل - جدة تحضير موتشي آيس كريم بألذ طعم وأسهل طريقة من المنزل، في موضوعنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لإعداد موتشي الأيس كريم، الموتشي هي وصفة يابانية عبارة عن عجينة بدقيق الأرز الحلو ذات قوام معين، حشوتها الشهيرة في المعتاد هي الآيس كريم ولكن يمكنك حشوها بكريمة وفواكه، بطريقة سهلة وليست معقدة وبأبسط المكونات إليكم طريقة تحضير موتشي الآيس كريم الياباني بألذ طعم.

طريقة تحضير موتشي الأيس كريم

المقادير المستخدمة لعمل الموتشي بحشوة الأيس كريم هي:

كوب ونصف ماء. نصف كوب سكر + كوب نشا. كوب ونصف دقيق الأرز الحلو (مخصص لصناعة الموتشي) بمقدار 200 جرام. الحشوة : أي آيس كريم تفضلوه.

نحضر أولا الآيس كريم بأي نكهة مفضلة لديكم وبإستخدام ملعقة الآيس كريم الدائرية نأخذ كرات صغيرة من الآيس كريم، ونضعهم على ورق في صينية الكب كيك وندخلها الفريزر حتى تتماسك كرات الآيس كريم بشكل جيد، ومن جانب آخر نأخذ دقيق الأرز الحلو ونضعه في وعاء مناسب مع إضافة السكر والنشا ثم نخلط المكونات جيداً، وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء تدريجياً مع الإستمرار في التقليب حتى يصبح بدون تكتلات، ثم نغطي الوعاء ببلاستيك غذائي وندخله الميكروويف لمدة 3 دقائق ولكن بعد كل دقيقة نخرج الوعاء ونقلب الخليط قليلاً، حتى نحصل على عجين متماسك.

موتشي آيس كريم بألذ طعم

إذا لم يتوفر الميكروويف يمكنك وضع الوعاء في حمام مائي ساخن مع تقليب الخليط حتى تحصلي على عجين متماسك، وبعد ذلك نفرد ورق خبز أو ورق زبدة على سطح مناسب ثم نرش رشة مناسبة من النشا على الورق، وناخذ نصف مقدار العجين ونضعه على الورق ونرش عليه من أعلى نشا أيضاً ثم نقوم بفرده بسُمك نصف سم، وإذا كان العجين لين نوعاً ما يمكنك دخوله في الثلاجة حتى يتماسك ثم نشكل العجين بدائرة 10 سم تقريباً، ونأخذ النصف الآخر من العجين ونضف إليه القليل من لون طعام ثم نفرده ونشكله بنفس الطريقة.

بعد ذلك نأخذ كل دائرة عجين ونزيل النشا من عليها ثم نخرج الآيس كريم من الفريزر، ونضع في كل دائرة كرة من الآيس كريم في المنتصف ثم نجمع العجين على الآيس كريم ونكورها، وهذه الخطوات نكررها على كل الدوائر ثم نضعها في صينية الكب كيك مرة أخرى حتى تتماسك بشكل جيد، وبعد ذلك نخرجها قليلاً قبل تقديمها وبعدها يكون الموتشي بالأيس كريم جاهز للتقديم بألذ طعم.