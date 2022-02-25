نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة سريعة.. طريقة عمل الشاورما في البيت بطريقة المطاعم بخطوات سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أما طريقة عمل الشاورما في البيت ويبحث عنها الكثير وهذا يرجع لسهولة تحضيرها وطعمها المتميز، حيث انتشرت تلك الوصفة ونالت استحسان بين الصغير والكبير، حيث نالت شهرة واسعة بعد تجربتها، وانتشرت وصفة الشاورما بطريقة المطاعم في البيت ولكن بمكونات سهلة وبسيطة، وتقدم تلك الوصفة بجوار البطاطس المحمرة مع الكاتشب والمايونيز، وأصل تلك الأكلة سورية ونالت استحسان المصريين، وفيما يلي سوف نوضح الطريقة المثلى في عمل الشاورما في المنزل بمكونات سهلة.

طريقة عمل الشاورما في البيت

أما عن طريقة عمل الشاورما في البيت ومكوناتها التي تبدأ بتحضير تتبيلة الشاورما، ثم نوضح لكم مكوناتها وهي:

4 صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة بالطول.

2 بصلة كبيرة شرائح.

فلفل ألوان مقطع مع فلفل حار حسب الرغبة.

5 ملاعق من الخل الأبيض.

ملعقة عصير ليمون مصفى.

ثوم بودرة+ بصل بودرة+ توابل شاورما.

ملح+ فلفل أسود+ فلفل أبيض.

نصف ملعقة حبهان مطحون.

كوب زبادي أبيض.

زيت للتحمير.

ثم نقوم بعرض طريقة التحضير: قومي بنقع قطع الدجاج ف الزبادي والخل والليمون طوال الليل، مع الملح وقليل من الثوم والبصل البودرة، تحضر مقلاة مناسبة للكمية، ويوضع بها الزيت ثم قطع الدجاج، ويضاف البصل وجميع أنواع الفلفل.

استمري بالتقليب حتى تجف كافة السوائل، تضاف بقية التوابل على الشاورما، مع استمرار التقليب، وعند الحصول على اللون الذهبي، تقدم ساخنة مع قليل من البطاطس والخبز الأبيض والكاتشب.

طريقة عمل الشاورما في المنزل سهلة

وفيما يلي سوف نقوم بتقديمها بطريقة أسهل ما تكون وهي:

2 من صدور الدجاج المقطع.

زبادي، خل.

بصل مقطع، زيت زيتون للتحمير، بهارات، فلفل أبيض.

طريقة التحضير: تحمر قطع الدجاج في الزيت بعد نقعها في الزبادي والخل طوال الليل، ويوضع عليها البصل المقطع.

قومي بوضع كافة البهارات، وتقدم ساخنة مع البطاطس وعيش الصاج والمايونيز.

شاورما الفراخ زي المحلات

ولعمل شاورما الدجاج مثل المطاعم فلابد من عوامل مساعدة لذلك وهي:

مدة النقع التي توضع بها قطع الدجاج في الزبادي والخل والليمون. التوابل المستخدمة أثناء الطهي ومدى نقاؤها. المدة المستخدمة في التسوية، حيث تفضل التسوية على نار هادئة. طريقة التقديم بعد نضج الشاورما.

طريقة عمل الشاورما في الطاسة