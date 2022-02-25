عندك كوباية شعرية وحليب هتعملي ألذ حلى في دقائق بمكونات موجودة بمطبخك

طريقة عمل حلوى المهلبية بالشعرية، حلوي المهلبية بالشعرية هي من أحد الحلويات المميزة التي يمكن أن تصنعيها لأسرتك حين لا يتوفر لديك أي حلويات وهي حلوى محبوبة لدي الكثير من الأشخاص، ولهذا فإنها تعد الخيار الأفضل عند الشعور بالحيرة عند التفكير في تقديم حلوي مفيدة ومغذية في الوقت ذاته، وفيما يأتي سوف نذكر لكم أهم المكونات التي تحتاجي إليها، بالإضافة إلى طريقة التحضير من خلال ذكر بعض الخطوات البسيطة، تابعونا على موقع ثقفني.

طريقة عمل حلوى المهلبية بالشعرية

المكونات :

من خلال المكونات البسيطة التي سوف نذكرها لكي في السطور الآتية سوف تقدمي أطيب أنواع الحلوي المفيدة لأسرتك، وهى من الحلويات السريعة والتي يمكن عملها خلال دقائق، وفي حال أنك لا تمتلكين أي أموال أو أي مكونات لعمل حلوى يمكن الإستعانة بها وعمل لوى مميزة ذات مذاق شهي ولذيذ للغاية.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

كوب من الشعرية.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة من الزيت النباتي.

ملعقة سمنة.

ربع كوب حليب بودره.

نصف كوب سكر.

اتنين كوب لبن.

مكسرات للتزيين.

خطوات تحضير حلوى الشعرية

ضعي الإناء على النار ثم ضعي به الزيت والسمنة حتي تذوب السمنة.

ثم ضعي الشعرية حتي تحصل على لون ذهبي، ثم ضيفي إليها السكر واللبن وقلبي المكونات جيدا.

ضيفي بعد ذلك الحليب البودرة والنشا والفانيليا وقلبيهم معا جيدا حتي تذوب النشا وتتجانس المكونات.

بعد أن يصبح قوام الخليط ثقيل وسميك، يمكنك طحنها بواسطة الهاند بلندر، حتي تحصلي على قوام سميك.

ضعي المهلبية في أطباق التقديم وزينها بالمكسرات واتركيها حتى تبرد.

قدمي لأسرتك أطيب حلوي تم تحضيرها خلال مدة قصيرة وبدون أي تكلفة تذكر.

حلوي المهلبية بالشعرية هي من ألذ الحلويات الشرقية حيث أنها تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الخفيف الكريمي، بالإضافة أنها الخيار المناسب لدي العديد من النساء التي ترغب في تقديم حلوي سريعة كما أن مكوناتها أساسية في كل مطبخ ولن تحتاجي لشراء شئ، وبسبب زيادة البحث عن أنواع حلوي خفيفة وغير مكلفة قدمنا لكم هذه الطريقة.