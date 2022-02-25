اسرار نجاح كفتة الحاتي ملعقتين ضعيهم على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي أنها تكش أو تفك منك تاني

الكفتة من المشويات التي يتم اعدادها مستخدم اللحوم الطبيعية الذيذة لذلك فهي من الأكلات التي ‏تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والدهون الذي يحتاج إليه الجسم الإنسان كما أن لها طعم لذيذ وجميل ويتم إعداد الكفتة في المناسبات الكبيرة ويتم شراء الكفتة من المطاعم الشهيرة التي تتميز في إعدادها هناك العديد من الطرق التي يتم إعداد الكفاءات بها لكن ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها الحصول على طريقة عمل الكفتة الحاتي في المنزل بطريقة مميزة حتى يكون لها طعم لذيذ مختلفة و نتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع ‏عمل الكفتة وخلال هذا المقال سنتحدث عن كل الأسرار التي نحتاج إليها لإعداد الكفتة في المنزل.

‏مكونات إعداد الكفتة الحاتي بكُل أسرارها

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خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة اللذيذة والكفتة تحتاج إلى بإضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى مع لهم حتى يكون طعم الكفتة لذيذ وجميل وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

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1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الطازج‬

بصلة مفرومة

كزبرة مفرومة

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‏ ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من توابل المشويات

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طريقة إعداد الكفتة الحاتي في المنزل

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خلال هذا المقال سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي في المنزل باستخدام المكونات التي تم ذكره في الفقرة السابقة وهذه الخطوات هي:

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