نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر اللحمة المقلية بمذاق لذيذ وشهي للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر اللحمة ، من الوصفات الشهية والتي تتميز بمذاق لذيذ ورائع، ككا أن طريقة تحضيرها بسيطة وسهلة ولا تتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر اللحمة.

مكونات فطائر اللحمة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

أولا مكونات العجينة

٢٠٠ جرام من السميد.

مقدار ٤٠٠ جرام من الدقيق.

ملعقة سكر كبيرة

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

وملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

وماء دافئ للعجن.

مكونات الحشوة

ملعقتين كبار من الزيتون المخلل المقطع.

ملعقتين من الفلفل الرومي المقطع.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مقطع.

ثلاث ملاعق جبن مبشور.

ملعقة جزر مبشور.

مقدار مناسب من اللحم المفروم أو حسب الرغبة.

بعض البهارات (زنجبيل، بابريكا، ملح، فلفل أسود، شطة، كركم، ثوم بودرة) بالمقدار المرغوب فيه.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضير فطائر اللحمة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع الخضار المقطع والزيتون المخلل مع بعضهم البعض، ثم نضعهم في طاسة علي النار.

وبعدما يذبل الخضار نضيف إليه اللحم المفروم المفروم ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات للخليط.

وبعدما تتم تسوية اللحم نقوم بغلق النار، ثم نقوم بإضافة البقدونس والجبن المبشور ونقلبهم مع بقية المكونات جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بإعداد العجينة، فنقوم بخلط الدقيق مع السكر والسميد والحليب البودرة والخميرة الفورية والملح والزيت والماء الدافئ.

ونعجن المكونات جيدا حتي نحصل على عجينة بقوام غير ملتصق بالأيدي وناعم.

ثم بعد ذلك نقسم العجينة لنصفين ونتركها حتى تختمر.

وبعدما تختمر نقوم بفردها وبواسطة القطاعة، ثم نقوم بتقطيعها إلي دوائر متساوية الحجم.

ثم نقوم بوضع مقدار مناسب من حشوة اللحم والخضار فوق كل قطعة عجين ثم نغلق العجينة ونكورها ونتركها دقيقة حتي ترتاح.

وبعدما ترتاح العجينة التي قمنا بحشوها نقوم بفردها باليد حتي تكون بسمك ١ سم.

ثم نقوم بتسوية الفطائر علي طاسة مدهونة بالزيت علي نار بدرجة حرارة متوسطة حتي تتحمر من الجهتين.

ثم تكون الفطائر بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير