طريقة عمل البيتزا 2022 في المنزل ٬ البيتزا من أشهر الأطباق الأوروبية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم ، والبيتزا هي طعام يوناني ، حيث تعود أصولها إلى دول البحر الأبيض المتوسط ، ويوجد عدد كبير جدًا من محبي البيتزا في العالم لأنها تستمتع بها إجماع الكثيرين. تذهب معظم النساء للعمل في المنزل ، حيث أن طريقة عمل البيتزا في المنزل ليست باهظة الثمن مثل البيتزا الجاهزة ، بالإضافة إلى ضمان صلاحية جميع المكونات عند تحضيرها في المنزل.

ما هي البيتزا

صُنعت البيتزا بأكثر من طريقة ، لكن بدايتها كانت في دول مثل اليونان وتركيا ، حيث وضعوا قرصًا من العجين فوق حجر ساخن جدًا ووضعوا الأطعمة التي يفضلها الجميع ، ثم طريقة صنع البيتزا في المنزل حتى أصبح ما هو عليه. نقلت إيطاليا هذه الوصفة بإضافات مثل الصلصة وتشكيلة من الجبن مثل الموزاريلا ، ثم تم نقلها من إيطاليا إلى أمريكا عن طريق المهاجرين من إيطاليا. هو.

طريقة عمل البيتزا

تحضير عجينة البيتزا

نخل الدقيق حتى يتخلل الهواء. نضع خميرة الخبز على الدقيق ونضيف دقيق السميد وباقي المكونات الجافة والبهارات. باستخدام الخلاط اليدوي أو باليد ، أضيفي الماء تدريجياً إلى الدقيق مع الاستمرار في العجن. عندما تشكل المكونات عجينة طرية ، نضيف الزيت ونقلب العجينة معًا. يجب أن يستمر العجن لمدة عشر دقائق على الأقل بشكل متواصل. نترك العجينة لمدة ساعة حتى تتفاعل الخميرة الموجودة بها.

تحضير الحشوة

نحضر قدر مناسب ونقلى شرائح البصل بملعقة زيت على نار هادئة. عندما يذبل البصل ، يضاف الثوم ومعجون الطماطم والبندورة المبشورة وجميع البهارات ، وتضاف شرائح الفلفل والدجاج فوق النار. اتركي المزيج على نار خفيفة لمدة 5 دقائق ثم أطفئي النار. ضعي كمية قليلة من الزيت ودقيق السميد في الصينية المعدة لعمل البيتزا. تُفرم العجينة حسب حجم الصينية ولا يجب أن تكون سميكة. ضعي العجينة في الصينية وضعي فوقها صلصة الطماطم. ثم نضيف شرائح صدور الدجاج والفليفلة الحلوة والبصل التي كانت سوتيه سابقاً. أخيرًا ، توضع جبنة الموزاريلا فوق البيتزا وتدخل إلى الفرن المسخن مسبقًا. يستغرق طهي البيتزا حوالي نصف ساعة ويتم تقديمها ساخنة ومزينة بأوراق الريحان الطازجة