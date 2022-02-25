كيفية معالجة الشعر الدهني بمكونات طبيعية موجودة في المنزل

يقع العديد من الناس في العادات الخاطئة الذين لديهم شعر دهني مثل استخدام الشامبو الغير مناسب لشعرهم وعدم الاهتمام به بطريقة صحية ومناسبة، فالشعر الدهني له أسباب عديدة، حيث يكون الشعر دهني بأسباب وراثية وهو الشائع عند معظم الناس ويكون من الأب أو الأم التي لهم شعر دهني فيكون وراثيا بأولاد، وجود خلل في هرمونات التي تجعل زيادة الدهون في فروة الرأس ويحدث غالبا فترة المراهقة عند البنات أو عند الحمل وانقطاع الدورة الشهرية، عند تراكم الزيوت في الشعر يسبب ذلك إلي تراكم الدهون في فروة الرأس ويحدث التهابات في جلد الشعر مثل التهابات الجلد الدهني، استخدام زيوت وكريمات بدون وصفة والتي تكون بها مواد كيميائية التي تسبب تساقط الشعر الدهني، تناول حبوب الهرمونات لكمال الأجسام والعضلات لتحفيز نمو العضلات والتي تسبب في الحصول على فروة راس دهنية، عند تغيير فصول السنة يسبب الشعر بالفروة الدهنية وتساقط الشعر، واليكم بعض الطرق للحفاظ علي فروة الشعر الدهنية.

استخدام خل التفاح لمعالجة الشعر الدهني

يساعد خل التفاح التخلص من الإفرازات الدهنية التي تكون في فروة الشعر وذلك عن طريق:

احضري كوبايه كبيرة من المياه ثم ضعي ربع كوبايه من خل التفاح وقومي بتقليبهم مع بعض.

قومي بوضعي الوصفة على شعرك حتي تصل إلي فروة الرأس مع التدليك واتركيه عشرين دقيقة ثم قومي بغسل شعلك بالماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا حتي تحصلي على نتيجة.

استخدام مياه النعناع

يساعد النعناع للتخلص من الإفرازات الدهنية ومن القشرة ويعمل على انتعاش الفروة وذلك عن طريق :

قومي بوضع ربع كوب من النعناع علي نار هادئة لمدة سبع دقائق وقومي بإضافة معلقة من خل التفاح.

قومي بوضع هذا الخليط على شعرك حتى يصل إلى فروة الشعر وقومي بتدليك فروة شعرك جيدا وقومي بتنشيف شعرك.

قومي بتكرار هذه الوصفة مرتان أو ثلاثة أسبوعيا للحصول على نتيجة.

أنواع الشامبو المناسب للشعر الدهني