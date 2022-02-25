طريقه عمل الكريب بالفراولة والموز والشوكولاته في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث يعد الكريب من اشهي والذ أطباق الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار كما يمكن أن يقدم طبق الكريب في العديد من المناسبات بجانب أنواع مختلفه من المشروبات وتختلف طرق التحضير للكريب كما تختلف نوع الحشو حيث يمكن استخدام أنواع عديده من الفواكه في الحشو كما يمكن استخدام الشوكولاته البيضاء حسب الرغبة.

المقادير المطلوبة لعمل الكريب بالفراولة

كوب ونصف من الدقيق.

اثنان ملعقه كبيره من السكر الأبيض.

رشه صغيرة من الملح ربع ملعقه تقريبا.

2 كوب كبير من الحليب كامل الدسم.

2 حبه من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب كبير من الفراولة مقطعة شرائح.

نوتيلا للتزيين حسب الرغبة.

طريقة تحضير كريب الفراولة

نبدأ بتحضير الدقيق ويوضع في طبق كبير ثم يضاف إليه السكر والملح وسكر الفانيليا ويقلب جيداً.

نضع الحليب كامل الدسم مع البيض والزيت ثم يضاف إلى خليط كوب ونصف من الدقيق ويقلب جيداً ثم يترك لمدة نصف ساعة.

نضيف المزيج في المقلاة ويترك على نار متوسطه حتى ينضج ويصبح بني اللون.

يوضع الكريب في أطباق التقديم ويدهن وجه الكريب بالنوتيلا ثم يحشى بقطع الفراولة.

المقادير المطلوبة لعمل كريب الموز والشوكولاته

كوب واحد من الدقيق.

كوب كبير من الحليب كامل الدسم.

2 حبه من البيض.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

2 ملعقه كبيره من صوص الشوكولاته.

ملعقه كبيره من السكر الأبيض.

رشه صغيره من الملح.

2 ملعقه صغيره من الزبدة أو الزيت حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من النوتيلا.

واحد حبه من الموز مقطعه.

طريقة تحضير كريب الموز والشوكولاته