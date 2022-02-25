البيتزا الايطالي على أصولها أعملي عجينة البيتزا بالفراخ والصوص الحار بطريقة المطاعم وتحدي

تقبل العديد من الناس لتناول المعجنات المحشوة بالحشوات المختلفة مثل حشوها باللحمة أو الفراخ أو الجبن وغيرها من الحشوات الأخرى، وتوجد هناك العديد من الأصناف والأنواع المختلفة من المعجنات حيث يوجد هناك الكريبات أو البيتزا أو الفطائر أو غيرها من الأنواع الأخرى المتعددة من الفطائر، وتعتبر البيتزا من أشهر المعجنات التي يقبل على تناولها جميع الناس لأن البيتزا من المعجنات التي تعتبر ذات طعم لذيذ ورائع وتعمل على إشباع المعدة بشكل كبير ويمكننا تناول البيتزا في العديد من الأوقات.

حيث يوجد البعض من الناس يقومون بتناول البيتزا في وجبات الغذاء أو تناولها في وجبات العشاء مع العديد من المقبلات والإضافات الأخرى مثل البطاطس أو المكرونة أو الكاتشب وغيرها من الإضافات والمقبلات الأخرى اللذيذة، وتعتبر البيتزا من المعجنات المتعددة الحشوات حيث نقوم بتناولها بحشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة أو التونة وغيرها من الحشوات الأخرى اللذيذة المتعددة، ومن المعروف أن البلاد الإيطالية هي من أشهر البلاد التي تقوم بعمل البيتزا بطعم لذيذ وشهي.

مكونات البيتزا الإيطالي بالفراخ والصوص الحار

كوبان إثنان من الدقيق.

حبة واحدة من البيض.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة مع الخضروات والتوابل الناضجة على النار لإستخدامها في الحشو.

كمية من الزيتون.

كمية من الصلصة.

كمية من الصوص الحار.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالفراخ والصوص الحار