سر نجاح الجلاش بالبسبوسة زي الحلواني بالمقادير والطريقة المظبوطة أعملي ألذ جلاش بالبسبوسة على أصوله

تعتبر الحلويات من أكثر المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنها نهائيا ويجب على كل إنسان تناول قدر بسيط منها حتى تمد جسم الإنسان بالطاقة اليومية التي يحتاجها بالإضافة إلى أن هذه الحلويات تعتبر الغذاء الرئيسي للمخ وخلاياه، وتوجد هناك العديد من الأصناف والأنواع المختلفة من الحلويات حيث يوجد منها الكنافة والجلاش والبسبوسة وغيرها من الحلويات الأخرى العديدة والتي يمكننا تقديمها بأشكال عديدة، ويشترط أن لا نتناول كمية كبيرة من هذه الحلويات حتى لا نصاب بالعديد من الأمراض الناتجة منها ومن أخطر الأمراض التي تنتج نتيجة تناول كميات كبيرة من الحلويات.

وهي مرض السكر ومرض السمنة المفرطة وغيرها من الأمراض المتعددة الأخرى، ويعتبر الجلاش من أخف أنواع الحلويات التي يمكننا تناوله لأنه لا يحتوي على كميات كبيرة من السكريات على عكس باقي أنواع الحلويات الأخرى، ويعتبر الجلاش من الحلويات التي يمكننا تقديمها بالعديد من الحشوات حيث يوجد هناك البعض من الناس يقومون بتناول الجلاش المحشو بالكاستر أو تناوله بحشوة المكسرات أو تناوله سادة بدون حشوة وغيرها من الحشوات الأخرى المتعددة.

مكونات صينية الجلاش بالبسبوسة

لفة واحدة من الجلاش.

عبوة واحدة من البسبوسة.

كمية من الشربات للتحلية.

عبوة واحدة من الزبادي.

كوب واحد من السمنة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل صينية الجلاش بالبسبوسة