ضاع عمرنا بنخزنه غلط.. طريقة عبقرية لتخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم بأسرار التجار

عندما يتم إعداد ورق العنب في كافة البلدان يتم الاهتمام به كثيرا لانه من الأطعمة اللذيذة ويتم استخدام ورق العنب في احد انواع المحشي اللذيذة وربما يكون أفضل انواع المحاشي لأن له طعم لذيذ مختلف عن باقي انواع المحاشي كما أنه له طريقة مختلفة ولكن المشكلة التي تواجه الأشخاص اللذين يحبون تناول ورق عنب باستمرار ‏أن ورق العنب ‏لا يكون متوفر في الأسواق طوال العام بل يظهر في فترة ويختفي في فترة أخرى لذلك لابد من الحرص على تخزين ورق العنب في المنزل حتى يكون موجود في المنزل طوال العام ويتم تخزين أوراق العنب باستخدام طريقة سريعة حتى يتم الحفاظ عليه ويكون ورق عنب موجود في المنزل طوال السنة خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة والأشياء التي نحتاج إليها حتى يستطيع تخزين ورق العنب لفترة طويلة.

‏طريقة تخزين ورق العنب في برطمان الزجاجي

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هذه الطريقة من أبرز الطرق التي تستخدم في تخزين ورق العنب وتتميز بأنها تساعد على أن يكون ورق العنب موجود لفترة طويلة وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع استخدام هذه الطريقة في تخزين ورق العنب:

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نحضر ورق العنب نزيل الجذور من جميع أوراق العنب بعد ذلك نبدأ في لف ورق العنب بعضها على بعض ونضع لفات ‏ورق العنب في البرطمان الزجاجي حتى يمتلئ إلى نهاية.

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‏ بعد ذلك نسكب عليه كمية كبيرة من الماء حتى يمتلئ برطمان ورق العنب، ثم نقوم بإغلاق البرطمان بأحكام ونضع البرطمان في درجة حرارة الغرفة حتى يتم استخدامه في أي وقت.

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طريقة تخزين ورق العنب في الفريزر

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الطريقة التقليدية التي يقوم الكثير من الناس في استخدام هي طريقة تخزين ورق العنب في الفريزر وهذه الطريقة تتكون من:

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