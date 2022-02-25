أعملي مخلل الخيار المقرمش السريع في المنزل بطريقة مقرمش زي المحلات

مخلل الخيار من أكثر المخللات اللذيذة التي يقبل على تناولها الغالبية العظمى من الناس سواء الكبار والصغار خاصة الأطفال نجد أنهم يقبلون على تناول مخلل الخيار مع العديد من المأكولات ويرجع السبب في إقبال الغالبية من الأطفال لتناول مخلل الخيار هو الطعم اللذيذ للخيار ونكهته المختلفة عن باقي المخللات الأخرى، حيث توجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من المخللات ومنها مخلل الخيار ومخلل الكرنب والزيتون والجزر واللفت وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة من المخللات، وتعتبر المخللات من أكثر المقبلات التي يجب إضافتها مع العديد من المأكولات ومنها المأكولات الشعبية أو الوجبات السريعة.

حيث يمكننا تناول مخلل الخيار مع ساندوتشات الطعمية أو ساندوتشات الفول وغيرها من الساندوتشات الشعبية الأخرى وكذلك يمكننا تناوله مع ساندوتشات البرجر أو الكفتة أو الكبدة وغيرها من الساندوتشات الخاصة بالوجبات السريعة، ويعتبر مخلل الخيار هو الوحيد من المخللات التي تستخدمها العديد من المطاعم والكافيهات الخارجية في إدخاله في المأكولات والساندوتشات وليس فقط تقديمه كنوع من أنواع المقبلات بجانب الأكل حيث يضيف مخلل الخيار داخل الطعام نكهة لهذا الطعم وهي نكهة رائعة وجميلة وجذابة وتعمل على جذب العديد من الناس لتناول هذه الأطعم.

مكونات مخلل الخيار

كيلو واحد ونصف من الخيار.

كوب واحد من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح.

ربع كوب من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.

طريقة عمل مخلل الخيار