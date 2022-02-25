بطريقة محلات الطرشي أعملي مخلل الجزر على أصوله في البيت بطعم مقرمش ولذيذ

من أكثر المقبلات الشهيرة التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات المتعددة وهي المخللات حيث تعتبر المخللات هي أكثر المقبلات والإضافات الشهيرة التي لا تخلو أي وجبة منها حيث يمكننا تناول المخلل مع العديد من المأكولات سواء كانت هذه المأكولات شعبية أو مأكولات ووجبات سريعة وفي كلاهما تضيف هذه المخللات الطعم المختلف الجديد والنكهة الرائعة لهذه المأكولات، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من المخللات ومنها مخلل القرنبيط ومخلل الجزر واللفت والكرنب وغيره من الأنواع الكثيرة الأخرى.

وتعتبر مخللات الجزر من المخللات اللذيذة التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار لأن هذه المخللات خاصة مخلل الجزر يعمل على فتح الشهية بشكل كبير وتناول كمية أكبر من الطعام، ونلاحظ عند تناول المخللات التي نقوم بشرائها من المحلات التجارية نصاب بالعديد من الأمراض وأهمها أمراض الحصوات المختلفة التي تعمل على الشعور بالتعب بشكل كبير ويرجع السبب في إصابتنا بهذه الأمراض هي كمية الأملاح والشطة التي توضع في مخلل الجزر المباع في هذه المحلات التجارية.

مكونات مخلل الجزر

كيلو واحد من الجزر ذات حجم متوسط.

كمية من الماء تناسب كمية الجزر المتاحة.

ستة ملاعق كبيرة من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث شرائح من الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من حبة البركة.

كوب واحد من الخل الأبيض.

طريقة عمل مخلل الجزر