خبز التمر الأصلي بعجينة قطنية أصنعي خبز العجوة على أصوله بطريقة هشة وخفيفة ألذ من المخابز

تعد المخبوزات من اجمل واشهى الاصناف التى ينجذب اليها الجميع وتتميز برائحتها الشهية وطعمها الرائع، ودائما تعتمد عليها الامهات فى الصباح كوجبه خفيفه مع الحليب، ويمكن ايضآ استخدامها فى تحضيرالوجبات المدرسية للاطفال، ويوجد انواع كثيرة من المخبوزات منها مخبوزات العجوة التى يحبها الجميع ويفضلون طعمها، واليوم نقدم لكم طريقة سهله وبخطوات بسيطه وغير مكلفة لمخبوزات العجوة.

يعتبر خبز العجوة من المخبوزات الشهيرة والتي لها محبين من مختلف الأعمار وخصوصاً الأطفال حيث تعتبر مفيدة جداً للأطفال لأنها تحتوى على العجوة التي تمتلك الكثير من الفوائد وتعمل على مد الأطفال بالطاقة والحيوية والنشاط، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة عمل خبز العجوة في المنزل لكي تقوم الأمهات بإعداده للأطفال بكل سهولة.

طريقة عمل بسكويت التمر

المكونات

٤اكواب من الدقيق الابيض المنخول.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

بيضه واحده.

كوب ونصف من الحليب الدافئ.

نصف كيلو من التمرالمفروم.

٢معلقة كبيرة من السمسم.

معلقة كبيرة من الخميرة الفوريه.

كوب من الزبدة السائلة.

٥معالق كبيرة من السكر.

الطريقة

فى كوب صغير نضع الخميرة مع ربع كوب من الحليب ونقلبها ونتركها حتى تفور.

فى وعاء عميق نضع الدقيق الابيض المنخول مع السكر والفانيليا والبيكنج بودروالسكر ونخلط المكونات الجافه مع بعضها بشكل جيد.

نضع الخميرة مع المكونات الجافه ونقلب جيدآ.

نضف الزبدة السائله على الدقيق ونبدأ بالعجن.

نضع الحليب الدافئ تدريجيآ مع الاستمرار فى العجن حتى تصبح العجينة متماسكه.

نترك العجينة لمدة نصف ساعه حتى تخمر.

نأخذ العجينة بعد تخميرها ونقوم بفردها بواسطة النشابة.

نضع التمرعلى العجينة ونقوم بلفها على شكل رول ونغلقها بشكل جيد.

تقطع العجينة الى قطع متوسطة الحجم.

نرص قطع العجين فى صينية مدهونه بقليل من الزيت.

نخفق البيض مع ذرة من الفانيليا.

ندهن وجه العجين بالبيض ونضف اليه السمسم.

ندخل العجين فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة نصف ساعة تقريبآ حتى تأخذ اللون الذهبى.

نخرج الخبزمن الفرن ويترك حتى يبرد.

نضع المخبوزات فى علبة محكمة الغلق حتى لا تجف.

يقدم مع الحليب او الشاى.

طريقة تحضير التمر لحشو الخبز

المكونات

نصف كيلو من التمر.

كوب من الماء المغلى.

الطريقة