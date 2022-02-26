مشروب سد الشهية تناول هذا المشروب في الصباح لنسف دهون البطن والكرش بدون رجيم ولا تمارين

يعانى الكثير من الفتيات بالسمنة خاصة فى المناطق مثل البطن وأسفل الظهر ويسبب الأمر إزعاجا لهم لأنه يمنعهم عن التمكن من ارتداء الملابس التي يريدها ويبحث الكثير عن نظام رجيم قاسى ليتمكنوا من التخلص من الدهون الموجودة فى البطن والكرش ولكن يعمل الرجيم حينها بطريقة عكسية وتجعل الجسم ينحف دون المناطق التى بحاجه الى التخسيس وإزالة الدهون منها.

طريقة تحضير مشروب ينسف الدهون

بعد الكثير من التجارب تم التوصل إلى الوصفة الأمثل لنسف الدهون والتخلص منها بشكل نهائى والوصفه تعمل على إذابة الدهون مع الاستمرار عليها حتى تختفى هذة الدهون ويتم شد الجسم ويصبح مثالى وخالى من اى دهون قد تؤدى إلى الأمراض:

المكونات هي

واحدة باذنجانه كبيرة أو متوسطة الحجم .

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

مقادير ٣ أكواب كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

أولا نقوم بتقطيع الباذنجان إلى قطع صغيرة الحجم جدا وبعد ذلك نقوم بوضعها داخل الإناء.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء على الباذنجان ونقلبهم.

لا بد أن نقوم بوضع الليمون ونقلبهم بشكل جيد ومن ثم نضع ملعقة الكمون.

نضع الوصفة داخل برطمان ونتركه لمدة ١٢ ساعة قبل القيام باستخدامه.

طريقة الاستخدام

وطريقة استخدام هذه الوصفة تكون كالتالي:

حيث أنه بعد الإنتهاء من المدة المحددة للوصفة نقوم بأخذ كوب من الخليط قبل ساعة من الأكل لكي تبدأ بالعمل على الدهون الموجودة في الجسم ويتخلص منها قبل دخول الطعام فى الجسم، ويجب إستخدام الوصفة لمدة شهرين يوميا حتى تتمكن من الوصول إلى الحجم المناسب والخالي من الدهون، ويجب التوقف عن الوصفة بعد انتهاء الشهرين حتى نعطى فرصه للجسم فى أن يمارس أعماله الحيوية بشكل طبيعى.