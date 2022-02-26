ملعقة جهنمية لتنظيف الكوتشي الأبيض من أصعب البقع والأوساخ في دقائق وإعادته جديد

الحذاء الأبيض من أكثر الأحذية التي تتعرض إلى الإتساخ وتظهر بها البقع الداكنة وتكون ملحوظة وهذا الشيء يسبب إزعاج كبير بالنسبة للكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء كبار أو صغار، حيث أن الكوتشي الأبيض من الأحذية التي يرغب الجميع بلا إستثناء إرتدائها ولكن المشكلة التي تواجههم في هذا الحذاء هو أن لونه أبيض وبمجرد أن نرتديه مرة واحدة، فقد تظهر عليه بقع باللون الأسود أو باللون الأصفر لذلك من الضروري أن نقوم بتنظيفه وغسله بشكل مستمر، فيقومون أغلبية الناس بغسله بإستخدام الماء والفرشاة حتى يكون نظيف ولكن هذه الطريقة خاطئة فهي ممكن أن تتلف الكوتشي ولا يصلح للإرتداء مرة أخرى.

ولكن الطريقة الصحيحة لتنظيف الحذاء الأبيض هي إستخدام خليط من المكونات الطبيعية حيث أن هذه الخلطة لها القدرة في إزالة البقع التي توجد بالكوتشي وبدون تعب أو جهد ويتم تنظيفه في خلال خمس دقائق فقط، وبعد إستخدامها سوف تحصلي على حذاء أبيض وناصع البياض ولا يمكننا الإستغناء عنها مرة أخرى ويتم غسله دائما بإستخدام هذه الخلطة، فهي تتكون من عدة مكونات وهما الخل والبيكينج صودا وغير ذلك، فكل مكون منهم له دور كبير في التخلص من كل الإتساخات فهذه الطريقة يمكننا أن نرتدي الكوتشي الأبيض بكل ثقة ولا داعي للخجل.

كل فتاة تواجه مشكلة في تنظيف الحذاء الأبيض فأغلبية الفتيات يبحثون دائما عن كيفية تنظيف الكوتشي الأبيض لأنه من أكثر الأحذية التي يظهر بها الإتساخات، فقد توجد العديد من الطرق التي تساعد على ذلك فمنها الخلطات الطبيعية أو يمكننا شراء بعض المنظفات أو المنتجات التي تتوافر في المحلات فهي قادرة أيضا علي تنظيفه.

مكونات خلطة الخل لتنظيف الحذاء الأبيض

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ربع كوب صغير من الماء الدافئ.

قطعة من القماش أو فرشاة.

طريقة عمل خلطة الخل لتنظيف الحذاء الأبيض