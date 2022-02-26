نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ما يسود ويدوب أعملي مخلل اللفت بالبنجر على أصوله بطريقة مقرمشة بكل أسراره وتكاته في المقال التالي
من أنواع المخللات المفضلة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص هو مخلل اللفت حيث أنه يتميز بمذاق جميل ولذيذ وكل الناس بلا إستثناء يعشقون تناوله مع معظم الأكلات وبالتحديد الأكلات الشعبية، مثل الفول والبطاطس المقلية وغيرها وبجانب هذا أن اللفت يمتلك العديد من المميزات غير مذاقه اللذيذ فهو غني جدا بالعناصر الغذائية، ومن أهمها هي الفيتامينات والبروتينات وملئ بالمعادن اللازمة والمفيدة لجسم الإنسان وهذا النوع من المخللات لا يكون موجود طوال أيام السنة ولكنه ينتشر ويزداد وجوده في الأسواق في فصل الشتاء، ففي هذا الوقت تقوم كل إمرأة بتخليله في المنزل بطريقة سريعة وبسيطة جدا وغير مكلفة حيث أن هذه الطريقة تجعلنا نتناوله في خلال عدة أيام قليلة.
مخلل اللفت من أحلى وأجمل أنواع المخللات والذي يمكن أن نقوم بتخليله بطريقة سريعة وسهلة ويكون مميز بمذاق شهي ومن الممكن أن يتم تخليله مع عدد آخر من الخضراوات مثل الجزر والفلفل الأخضر أو البصل وغير ذلك الكثير، ويمكن أن يتم تخليله بدون إضافة خضراوات له ولكن نضيف إليه ثمرة واحدة من البنجر لأنها تعطيه اللون المرغوب فيه.
مكونات مخلل اللفت
- كيلو واحد من اللفت.
- لتر ونصف من الماء.
- نصف كوب كبير من الخل الأبيض.
- كوب واحد كبير ونصف من الملح.
- ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.
- حبتان من الفلفل الأحمر وهذا على حسب الرغبة.
طريقة عمل مخلل اللفت
- نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ويتم وضع حبات اللفت في الماء ونتركها لمدة ساعة تقريبا حتي يسهل تنظيفهم بكل سهولة وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل اللفت جيدا وإزالة الأتربة التي توجد به بإستخدام سكينة.
- ثم نقوم بتقشيره وإزالة الجزء العلوي منه ونضع اللفت في طبق آخر ويتم غسله مرة أخرى بالماء وبعد ذلك قومي بتقطيع حبات اللفت على شكل مكعبات متوسطة الحجم أو على شكل شرائح أو أصابع والشكل يكون علي حسب الرغبة.
- ثم يتم تجهيز وعاء كبير ونضع به أصابع اللفت ونضيف إليها كوب واحد كبير من الملح ونتركه بهذه الطريقة لمدة ست ساعات تقريبا وبعد ذلك نقوم بغسله وتصفيته.
- ونحضر برطمان كبير يكون زجاجي أو من البلاستيك ونضع اللفت في هذا البرطمان ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به ثمرة واحدة من البنجر ويتم غسلها وتقشيرها وتقطيعها ووضعها في الخلاط.
- ثم نضيف إليها حبتان من الفلفل الأحمر ويتم تقطيعه أيضا ويتم تشغيل الخلاط حتى نخلطهم جيدا ثم نضع الخل ويتم التشغيل مرة أخرى ونحضر طبق ونضع به هذا الخليط ونضع الماء وخمس ملاعق من الملح.
- ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع هذا الخليط في البرطمان على اللفت ويتم غلقها جيدا ونتركها لمدة أربعة أيام.
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