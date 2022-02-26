بطريقة عربيات الفول أعملي الفول المدمس على أصوله بخلطة لذيذة وبطعم طري زي الزبدة

يعد الفول المدمس من الاكلات الاساسية على مائدة الافطارمع الطعمية السخنه والخبزالبلدى، وهو من الوجبات الغنية بالبروتينات المفيده للجسم وهو ايضآ يمكن تحضيرة بانواع كثيرة، ويعتمد عليه الأمهات فى تحضير سندوتشات الاولاد للمدرسه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس فى المنزل.

طريقة عمل الفول المدمس

المكونات

نصف كيلو من الفول المغسول.

جزرة مبشورة.

حبة طماطم مقطعه الى مكعبات صغيرة.

بصله سليمة صغيرة الحجم.

معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقة صغيرة من الكركم.

٢فص ثوم سليم.

ماء مغلى للتسوية.

الطريقة

نقوم بتنقية الفول من الشوائب بشكل جيد.

نغسل الفول جيدآ ونقعه فى الماء لمدة ساعتين على الاقل.

نحضر قدرة ونضع فيها الفول مع الجزر المبشورومكعبات الطماطم.

نضف معهم البصله وفصوص الثوم.

نقوم بوضع الكركم والبابريكا.

نضف الماء المغلى الى المكونات وترفع على نار متوسطة حتى الغليان.

نقلب المكونات جيدآ حتى تتجانس بشكل جيد.

نقوم برفع قدرة الفول من على النار ووضعها على السخان الكهربائى.

نتركها على درجة حرارة هادئه جدآ.

نقوم بتزويد نصف كوب من الماء المغلى عند احتياجها للماء.

تحتاج تسوية الفول المدمس حوالى من ٥ الى ٦ ساعات تقريبا.

عند التاكد من تسويته بشكل جيد نرفع الفول من على السخان الكهربائى ونتركه حتى يبرد.

نقوم بتفريغ الفول المدمس من القدرة الى علبة محكمة الغلق ويحفظ فى الثلاجة ونأخذ منه عند التحضير للطعام.

يمكن تحضير الفول المدمس بأكثر من طريقة منها طريقة الفول بالصلصة او الفول بالزيت الحار والليمون او تحضيرة بالثوم والزبدة حسب الرغبه فى الطعم.

طريقة عمل الفول بالزيت الحار والليمون

المكونات

كمية مناسبة من الفول المدمس.

٣معالق كبيرة من الزيت الحار.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الكمون الناعم.

معلقة كبيرة من عصيرالليمون.

معلقة من الطحينة.

الطريقة