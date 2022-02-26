نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة انبات وملئ فراغات الشعر بسرعة الصاروخ ومنع التساقط نهائياً فقط ضعيها 30 دقيقة وستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر هو عنوان جمال المرأة فيجب الاهتمام به والمحافظة على جماله من العوامل الضارة التي تؤدي إلى تقصفه وسقوطه، ويجب الابتعاد عن المستحضرات التى تتلف بصيلة الشعر مثل السيشوار والبيبي ليس وكريمات الفرد بالكيماويات، ويعد تساقط الشعر من المشاكل التي يعاني منها معظم الأشخاص من الرجال والنساء، حيث يحدث التساقط نتيجة لاستخدام المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات تجميل الشعر ويجب اللجوء إلى الوصفات الطبيعية لتعيد جمال اشهر وتمنع سقوطه، فيوجد عدة أسباب لتساقط الشعر فيمكن أن يكون عامل مرضي أو عامل وراثي فيجب الاهتمام بتناول الفيتامينات ومعالجة المشاكل الجسمانية اولا ثم نقوم بعمل وصفات طبيعية لمنع تساقط الشعر.

أولاً: وصفة عصير البصل

يعد البصل من الثمار الغنية بمادة الكبريت الذي يعزز إنتاج الكولاجين بالشعر ويعمل على إعادة نمو الشعر المتساقط.

طريقة تحضير الوصفة:-

نقوم بإحضار ثمرة بصل متوسطة ونقوم بفرمه بواسطة محضر الطعام أو المبشرة.

ثم نقوم بوضع ماء البصل الناتج عن الفرم على فروة الرأس لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً.

تغسل فروة الرأس جيدا بالشامبو والماء وتستخدم هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

ثانياً: وصفة خل التفاح

يساعد خل التفاح في تنظيف فروة الرأس وإعادة نمو الشعر والتخلص من التساقط.

طريقة تحضير الوصفة:-

يتم خلط من ثلاث إلى أربع معالق من خل التفاح إلى لتر من الماء الدافئ حتى الحصول على محلول مخفف منه.

نقوم باستخدام هذا المحلول بشطف الشعر به ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو المناسب لنوع الشعر.

تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

ثالثاً: وصفة الحلبة

تعتبر الحلبة من أهم البذور التي تساعد على منع تساقط الشعر لاحتوائها على نسبة من البروتينات والأحماض والمواد المفيدة لنمو الشعر.

طريقة تحضير الوصفة