مش هيشرب زيت.. أفضل طريقة لقلي الباذنجان بطريقة صحية ومقرمش وبطعم احلي

مش هيشرب زيت.. أفضل طريقة لقلي الباذنجان بطريقة صحية يبحث الكثير من ربات البيوت عن الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان، فقلي الأطعمة بداخل الزيت يجعلها تمتص كمية كبيرة من الزيت والزيت غير صحي وغير آمن تمامًا على الصحة حيث أن الإفراط في تناول الأطعمة المشبعة بالزيوت قد يضر الجسم وقد يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة وأيضًا يؤثر على صحة القلب والشرايين، ولذلك نقدم لكل الباحثين طريقة مميزة يمكنك من خلالها قلي الباذنجان بسهولة بدون أن يتشّرب كمية كبيرة من الزيت.

الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت

قومي بغسل الباذنجان أولًا ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح ليست رفيعة كثيرًا وقومي برّشه من جميع الجوانب بكمية من الملح.

ضعي الباذنجان بداخل المصفاة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يتم تصفيته من أي سوائل لأن السوائل تمتص الزيوت بشكل كبير والملح يساعد في تسريع القلي.

أو عوضًا عن المصفاة قومي بوضع الباذنجان المقطع بداخل الميكروويف لمدة دقيقتين أو ثلاثة فقط حتى يمتص السوائل.

كما أنه يمكنك تقطيعه ووضعه على طبق معدني في الشباك تحت أشعة الشمس.

حتى تمتص السوائل التي من الممكن أن تمتص كمية كبيرة من الزيت.

من الأفضل تحضير الباذنجان وقليه في زيت ساخنًا تمامًا وتم قدحه قبل وضع الباذنجان به.

ثم بعد أن تقومي بقليه قومي بوضعه على مناديل ورقية حيث أن المناديل الورقية تساعد في امتصاص الزيت أيضًا.

استخدام الباذنجان المتوسط الحجم أو الصغير في القلي أفضل من الكبير حيث أنه يمتص الزيوت بشكل أقل.

أهم فوائد تناول الباذنجان الصحية