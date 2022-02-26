بملعقة نشا اصنعي كريم مزيل عرق برائحة الورد تدوم 24 ساعة بدون اي مواد كيميائية

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عمر شويل - جدة في فصل الصيف نعاني جميعاً من مشكلة العرق الذي يكثر بشكل كبير عن باقي فصول السنة، ومما لا شك فيه فإن العرق يسبب الإحراج والتوتر وعدم الثقة بالنفس، لهذا نستخدم دائماً في هذا الفصل مزيلات العرق بشكل كبير، لكن ما لا يعرفه الكثير منا أن مزيلات العرق التجارية مهما كانت غالية وعالية الجودة، لها الكثير من الأضرار على البشرة، بالإضافة إلى أنها قد تصيب الإنسان بأمراض خطيرة مثل السرطان، لهذا من الأفضل الاستغناء عنها قدر الإمكان واستخدام مزيلات العرق الطبيعية، والتي يمكن تحضيرها بمواد بسيطة في المنزل وليس لها أي تأثير ضار على البشرة.

مكونات خلطة النشا لعمل مزيل عرق طبيعي

نحتاج إلى قطعة من الشبة وملعقة كبيرة من بودرة المسك وملعقتان كبيرتان من بودرة التلك، نقوم بطحن الشبة ثم نضيف لها بودرة المسك وبودرة التلك ونخلطهم جميعاً، نضع الخليط في علبة مغلقة ونقوم باستخدامها بعد الاستحمام مباشرة.

طريقة سهلة لعمل كريم مزيل عرق طبيعي

نحتاج إلى ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا وثلاث ملاعق كبيرة من النشا وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند البكر المذاب وأربع قطرات من زيت شجرة الشاي، نقوم بخلط جميع المكونات السابقة ونضع الخليط في برطمان مغلق ونستخدم القليل منه بعد الاستحمام مباشرة.

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي بملعقة نشا

نحتاج إلى نصف كوب من كريم الجليسوليد وملعقة صغيرة من الشبة البودرة وبودرة الأطفال البودرة وربع كوب من ماء الورد وملعقة صغيرة من زبدة المسك المذابة، نخلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضع الخليط في علبة زجاجية مغلقة ونستخدمه بعد الاستحمام أو عند الحاجة.

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