ينسف الكرش.. الكوب السحري للتخلص من الدهون والترهلات المتراكمة والوزن الزائد في 7 أيام فقط

ينسف الكرش.. الكوب السحري للتخلص من الدهون والترهلات المتراكمة لابد والاهتمام بمشكلة الوزن الزائد وتكوّن الكرش والترهلات، ولذلك نقدم لكم وصفة طبية رائعة وهي وصفة اللبان الدكر لتخسيس الجسم والتخلص من الكرش والدهون الزائدة، وتعتبر هذه الوصفة من أشهر وصفات تقليل الوزن، فالحصول على وزن مثالي هو حلم كل إنسان ولا فرق بين ذكر وأنثى في هذه الرغبة، فجميعنا نحب أن نظهر بجسم مثالي ومظهر لائق ولذلك يجب حل هذه المشكلة بالإضافة إلى أنها تحمي الجسم من الكثير من الأمراض المختلفة.

كيفية استخدام اللبان الدكر لتخسيس الجسم

مكونات الوصفة:-

كمية وفيرة من الماء.

قدر معدني عميق.

عدة حبات من اللبان الدكر.

خطوات الطريقة:-

قم بوضع الماء بداخل القدر المعدني ورفعه على النار على درجة حرارة مناسبة واتركه حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد أن يغلي الماء قم بوضع حبات اللبان الذكر بداخله وارفعه من على النار وقم بتغطيته وتركه في أرضية غرفة مظلمة ودافئة لمدة ليلة كاملة.

ثم بعد أن تنتهي الليلة قم بتصفية الماء تمامًا من اللبان وستجد أن لونه أصبح أبيض رائق قليلُا.

قم بتناول كوب كبير من المشروب يوميًا على الريق على معدة فارغة قبل تناول وجبة الإفطار.

من الأفضل اتباع هذه الطريقة لمدة أسبوع أو لمدة شهر حتى يزول جميع الترهلات والدهون الزائدة في الجسم.

كما أنه يجب المواظبة على ممارسة الرياضة يوميًا لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل.

أهم فوائد اللبان الذكر للجسم