لو عندك 5 ملاعق دقيق أعملي مقرمشات شيبس الدوريتوس بكمية كبيرة أحلي مليون مرة من المحلات

هناك الكثير من أنواع البطاطس المقرمش التي يحب الأطفال تناولها خصوصا المعلقة التي يتم شراؤها من المحلات وهي لها العديد من الأنواع اللذيذة والجميلة التي يحب الأطفال تناولها ولكن مشكلة هذه الأنواع أنها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية والمواد الحافظة التي تضر الأطفال ويمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال إعداد هذه البطاطس وهي بطاطس الدريتوس داخل المنزل ‏سنصل إلى نفس الطعم اللذيذ وفي نفس الوقت يكون صحي وخالي من أي أضرار و خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى ‏نستطيع إعداد هذه البطاطس وطريقة إعداد هذه البطاطس بالتفصيل.

مكونات إعداد البطاطس الدريتوس

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بالطبع تعتمد هذه البطاطس بشكل كبير على استخدام البطاطس الطازج ولكن على العكس سنقوم بإعداد هذه البطاطس ‏من خلال استخدام بعض مكونات المخبوزات لأن الدريتوس هو أحد المخبوزات ‏وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه البطاطس اللذيذة وهذه المكونات هي:

كوبين من الدقيق.

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‏ ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزبدة

3\4‬ كوب من الماء‬

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طريقة إعداد بطاطس الدريتوس في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد هذه البطاطس اللذيذة بطريقة سهلة داخل المنزل وهذه الطريقة هي:

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