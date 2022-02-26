نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر والحصول على نتائج مبهرة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف طبيعة الشعر من مكان لآخر خاصةً أن معظم الدول تتمتع بشعر ناعم وطويل وتبرز الهند في مقدمة الدول كأفضل على مستوى العالم ويظهر ذلك واضحاً من خلال الشعر الرائع الذي تتمتع فيه النساء والرجال أيضاً حيث تعتبر عملية صحة الشعر بذلك الشكل هي جينات تختلف من مكان الى آخر ولا شك أن الجميع يسعى لتطويل الشعر خاصةً أن الشعر الطويل يعطي للمرأة أنوثة والثقة بالذات وتشتهر الكثير من العناوين بإسم الزيوت الهندية والكريمات الهندية لتطويل الشعر ولكن معظم تلك المنتجات لا تعتبر أصلية فإن قليل جداً من المنتجات يكون أصلي المنتج لذلك لابد من عدم تجربة مثل تلك المنتجات والاتجاه إلى الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر إذا كنت ترغب في ذلك نقدم لكم اليوم خلطات طبيعية لتطويل الشعر عبر هذا المقال.

خلطات طبيعية لتطويل الشعر

بسبب كثرة منتجات الشعر التي تعتبر لم تجدي نتائج فعالة في وقت قياسي كما يرغب الأفراد حيث تحتاج إلى وقت طويل حتى تعطي نتائج خاصة مع نمو الشعر البطئ فلا تظهر النتائج سوى بعد ثلاث شهور على الأقل بمعدل نمو الشعر الطبيعي مما يجعل الأفراد والفتيات تسأم من تلك العلاجات على الرغم من أنها ذات أسعار باهظة.

خلطة البيض والعسل:

يعتبر البيض من المكونات التي تفيد صحة الشعر حيث يحتوي على فيتامينات خاصه بالشعر بالإضافة إلى بعض المكونات الجانبية التي تحفز نمو الشعر، حيث يقوم بتحضير وعاء صغير ووضع فيه بيضة مخفوقة ويضاف إليها قطرات من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من العسل ويتم تقليبه ومزج المكونات جيداً بعد ذلك يوضع الخليط على شعر جاف ونتركه لمدة نصف ساعه ويتم تكرار الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

خلطة الحناء والزبادي:

تحضير وعاء فارغ ووضع فيه أربع ملاعق كبيرة من الحناء أو وضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ولا يفضل وضعها في حين إلتهاب فروة الشعر وإضافة ملعقتين من مكون الزبادي وتقليب المكونات جيداً ثم وضع الخليط باستخدام فرشاة وفرد الخليط على الشعر حتى الإنتهاء ووضع غلاف على الشعر وتغطيته لمدة ست ساعات وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً.

خلطة الكركدية:

لا يعتبر الكركدية مجرد زهرة يتم تحضيرها إلى مشروب فقط بل يتم استخدام مكون الكركدية في كثير من الوصفات والمكونات الطبيعية بالإضافة إلى أنه يساعد على تطويل الشعر حيث تبرز أهمية الكركدية في ذلك المجال عن طريق تحضير مشروب الكركدية البارد ومزجه بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون مع التقليب ثم غسل الشعر بهم وتركه مفروداً حتى يجف الشعر ومع ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو الخاص بك مرة أسبوعياً.