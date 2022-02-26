اسرار محلات الطورشى.. مخلل الخيار المقرمش الرائع والسريع يعيش معاكي شهر كامل من غير مايتهري

اسرار محلات الطورشى.. مخلل الخيار المقرمش ، مخلل الخيار من أكثر أنواع المخللات المنتشرة بين أنحاء العالم، وبالتالي فإن هناك الكثير ممن يرغبون في معرفة الطرق الصحيحة لتجهيزه بالطعم اللذيذ الخاص به، وتجهيزه منزليًا يكون قد ضمن أن المنتج النهائي نظيف وأمن على صحة الأفراد الذين يقوموا بتناول هذا النوع من المخللات، كما أنه يعتبر تصنيعه بالمنزل يعتبر توفير مادي بشكل كبير على الأفراد، ويعد الخيار المخلل من الأطباق الأساسية التي توضع على مائدة الطعام بجانب جميع أنواع الأطعمة سواء مشويات أو طبيخ أو خضروات، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير وصفة مخلل الخيار في منزلك بمكونات اقتصادية تابعونا لمعرفة المزيد.

اسرار محلات الطورشى.. مخلل الخيار المقرمش

لتحضير مخلل الخيار يجب أن تتوفر المكونات التالية وهي

كيلو من الخيار ويفضل أن يكون بأحجام متوسطة متساوية.

¼ كوب من الملح.

¼ كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

خطوات لتحضير مخلل الخيار

ولكي تكون النتيجة النهائية للمخلل كما هو متوقع يجب أن يتم التحضير بالطريقة التالية

يتم ملء إناء التخزين بالمياه ويوضع عليها الملح والخل ويتم تقليبهم ليمتزجوا بشكل كامل.

ثم يتم إضافة الثوم على المياه وتقلب مرة ثانية.

ثم يتم وضع الخيار بالشكل المفضل بداخل المحلول في إناء التخزين.

ويتم غلق إناء التخزين جيدًا لمنع دخول الهواء فيه.

ويمكن أن يتم التناول للمخلل بعد مرور سبعة أيام من التخليل مع مختلف الوجبات اليومية.

مكونات عمل الخيار المخلل في ساعتين

كيلوغرام واحد من الخيار بدون إزالة القشرة الخارجية.

أربعة أكواب من الماء.

كوب كبير من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة ملح.

تصحيح فصوص الثوم.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش: