اصنعي بنفسك بروتين طبيعي مذهل لفرد الشعر المجعد بدون مواد كيميائية

تكثر وسائل العناية بالشعر في الآوان الأخيرة وقد اتسعت الفتيات في ذلك المجال وأصبحت تخوض التجربة دون خوف من الفشل أو ما شابه خاصةً لأصحاب الشعر المجعد الذي يحتاج إلي روتين مكثف حيث يجعل الشعر المجعد الشعر قصير بسبب عدم فرده، ويوجد الكثير من الفتيات التي تلجأ إلي وسائل الفرد العلاجية والطبية مثل الزيوت والكريمات ولكن معظم تلك الأصناف من العلاجات لا تجدي فائدة لذلك لم تعد حل مفيد في معظم الحالات لذلك بدأت الكثير من العلاجات البديلة من أمثلة المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر بشكل قوي مما تعمل على فرد الشعر وإعطائه مظهر ناعم لذلك موضوع اليوم عن طرق مختلفة لتحضير البروتين الطبيعي لشعر ناعم بمواد من منزلك وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير بروتين طبيعي لفرد الشعر

يحتوي الشعر منذ بداية النمو في مرحلة الطفوله على نسبة معينة من البروتين التي تتحكم في نعومة الشعر حيث نجد أن معظم الأطفال في عمر السنتين حتى الست سنوات يتمتعون بشعر ناعم ومفرود وقد يصاب البعض بتغيير طبيعة الشعر مما يجعل طبيعة الشعر جافة نوعاً ما وقد تكون هناك أسباب كثيرة حيث تتحكم الظواهر المناخية في تغيير طبيعة الشعر.

مكونات التحضير:

مقدار كأس من مسحوق النشا.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والإعداد: