بدون فرن.. فطائر الطاسة الاقتصادية الرائعة اسرع واسهل وجبة للفطار والعشا وقولى وداعا للكسل والطعم رااائع

بدون فرن.. فطائر الطاسة الاقتصادية الرائعة ، فطائر الطاسة من أكثر الأكلات سهلة التحضير ويعشقها الكل بما فيهم أطفالك لا تحتاج منك الكثير من الوقت أو الجهد بل كلها دقائق وتجدينها أمامك على الطاولة فهي تدخل في زمام الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها كوجبة على الفطار أو العشاء وهناك من يحبها بحشوة الحادق والحلو حيث يمكن حشوها بالشوكولاتة أو الكريمة وهناك من يحشوها خضراوات وجبن ولذا سنتعرف على خطوات تحضيرها بالتفصيل كما أنها تتميز بتكاليفها البسيطة التي يمكن للجميع تحضيرها دون داعي لأي قلق، كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات بدقة شديدة تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

بدون فرن.. فطائر الطاسة الاقتصادية الرائعة

لا تتطلب مكوناتها الكثير فمن خلال عدة مكونات سهلة واقتصادية تستطيع تحضير أشهى فطيرة لأطفالك ولأفراد أسرتك على العشاء كما أنها مفيدة بشكل كبير

ملعقتين زبادى.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب زيت.

ملعقتين خميرة فورية.

ملعقة السكر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب حليب بودرة.

2 كوب ونصف دقيق.

ذرة ملح.

مكونات الحشو

ملعقتين كبيرتين جبن فيتا.

نصف كوب جبن رومانو.

كوب جبن كريمي.

نصف كوب بقدونس طازج.

نصف كوب فلفل ملون.

طريقة تحضير فطائر الطاسة

يمكنك اتباع الخطوات التالية لصنع فطائر الطاسة بكل سهولة تابعي النقاط التالية بدقة:

قومي بضرب بيضة وعليها حوالي 3 معالق من الزيت وعليهم السكر، وكوب من الماء وكوبين من الحليب، ويتم خلطهم مع بعض بشكل جيد.

قومي بإضافة الخليط الدقيق على الخليط السابق حتى يتكون خليط متماسك ويمكن أن يتم عجنهم في الخلاط مع إضافة القليل من الملح.

نأخذ كمية معينة ونضعها فى طاسة على نار هادئة ولكن يفضل وضع زيت بسيط في المقلاة.

هنا لابد أن يتم تقليب الفطيرة على الوجه الأبيض حتى يبح الوجهين لون ذهبي.

نصائح عند عمل فطائر الطاسة

يمكنك سيدتي صنع الفطائر في المنزل ولكن عليك معرفة بعض النقاط الهامة التي تجعل فطيرتك ناجحة، وهي: