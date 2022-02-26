أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة الهش بكل سهولة

الكرواسون بعد منالمخبوزات الفرنسية المعروفة والمشهورة، كما أن الكرواسون يعتبر من المخبوزات الشهية التى يتم تقديمها في البيت بكل سهولة، ‏كما ينال الكرواسون بالشوكولاتة إقبالاً شديد من حيث الكبار والصغار وحيث أنه أيضاً من الأصناف المحببة نظراً لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية، بينما يتم حشوه الكرواسون أحياناً بالشوكولاتة أو المربي أو العسل أو الجبنة، كما يمكن تحضيره كوجبة لذيذة في الإفطار أو كسناك بين الوجبات أو كوجبة للعشاء، ‏وحيث أن الكرواسون يتميز بأنه خفيف على المعدة‏، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة بمكونات بسيطة وسهلة في البيت خطوة بخطوه ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة

المكونات :

مقدار نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من الحليب الساخن .

كيلو إلا ‫ ربع ‬ من الشوكولاتة السوداء المقطع .

أثنين كوب من الزبدة المقطع إلى شرائح رفيعة .

أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة .

عدد ‏ أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر الأبيض .

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

طريقة التحضير :