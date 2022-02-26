طريقة تحضير الكفتة المشوية بالفرن بكل أسرارها مثل المطاعم طرية ومتماسكة

الكفتة المشوية بالفرن من أسهل الوجبات السهلة والصحية، تسعى جميع الأمهات وربات البيوت بالبحث عن وصفات و طرق سريعة و بسيطة وخفيفة يمكن من خلالها تحضيرها في وقت قصير، ومن أكثر الوصفات التي يطلبها و يعشقها الكبير والصغير هي الكفتة وهناك العديد من الطرق لتحضير الكفتة ومن أكثر الطرق الصحية واللذيذة جدا هي الكفتة المشوية بالفرن خطوات تحضيرها سهلة لا تحتاج إلى خطوات كثيرة.

مقادير الكفتة المشوية بالفرن

سنقدم لكم المكونات والتوابل التي تلزمنا في تحضير ألذ وأطعم كفتة مشوية في الفرن و المقادير هي:

كيلو من اللحمة مفرومة ناعمة مع الدهن.

2 حبة من البصل المبشورة ناعم.

4 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير الكفتة المشوية بالفرن