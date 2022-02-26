ضاع عمرنا واحنا بنشتري الجاهز .. بحبة بطاطس أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 3 دقائق بطعم مقرمش وخطير

البطاطس من الخضروات التي يحبها الجميع بجميع وصفاتها, وهناك العديد من الطرق التي يمكن تجهيز البطاطس بها, وتعد البطاطس الشيبسي من افضل وصفات البطاطس التي يحبها الكبار والصغار حيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية, ويمكن تناولها مع العديد من الوصفات الاخري, ولكن يرغب الكثير في معرفة طريقة تحضير البطاطس الشيبسي وتكون مقرمشة مثل شيبسي المصانع, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل البطاطس الشيبسي في البيت مثل المطاعم بل وافضل بكثير.

طريقة عمل بطاطس الشيبسي

مقادير عمل البطاطس الشيسي في البيت

ثمرتان من البطاطس.

كوب من النشا.

زيت غزير.

ملح.

فلفل اسود.

خل.

ربع معلقة كركم.

الطريقة الصحيحة لتحضير بطاطس الشيبسي في البيت مثل المصانع

يعاني الكثير عند تحضير البطاطس الشيبسي من مشكلة عند قلي البطاطس وهي امتصاص كمية كبيرة من الزيت وبالتالي لا تكون البطاطس الشيبسي مقرمشة مثل شيبسي المصانع العالية الجودة, يرجع ذلك الي اتباع بعض الخطوات الخاطئة ولتحضير البطاطس الشيبسي في البيت يجب اتباع الخطوات التالية:-