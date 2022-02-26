ضعي ملعقة خل مع ملعقة خميرة الحلويات ولن تصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان

هناك بعض المكونات التي عندما نقوم باضافة الى الحلويات فإنها تعطيها شكل مميز وطعم مميز ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن ‏أحد المكونات التي يمكن استخدامها مع الحلويات وهو الخلوي الخميرة ويتم استخدام الخل والخميرة مع الحلويات حتى نحصل على العديد من النتائج الجيدة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الاسرار التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام الخل والخميرة مع الحلويات ونتعرف على بعض البدائل التي يمكن استخدامها مع الحلويات حتى نحصل على نفس نتيجة الخل والخميرة ونستمتع بالطعم اللذيذ.

‏سر استخدام الخل والخميرة في المعجنات

‏

خلال هذه الفقرة سنتحدث عن السبب الذي يجعل الخل الخميرة مفيد جدا في ‏الحلويات ويتم استخدامها مع المخبوزات بشكل خاص مثل الكيكة الكوكيز وغيرها والسبب في ذلك أن الخل يتفاعل مع صودا الخبز الذي يكون موجود في هذه ‏الاصناف وهذا يزيد من إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون وهذا التفاعل الذي يحدث بسبب ارتفاع الكيك ويكون كبير ومنتفخ ولا هو شكل مميز وهذا الشكل هو القوام المثالي الذي تسعى له ‏الكثير من النساء كما أن الخل يعطي نكهة لذيذة ‏عندما يتم إضافة الخل مع الحلويات ولكن هذا لا يظهر الخل بطعم واضح ولا يجعل له طعم منفر.

بدائل استخدام الخل والخميرة في المعجنات

‏

يمكن أن استخدم بعض المكونات الأخرى مع الحلويات حتى تعطي نفسك نتيجة التي نحصل عليها من خلال استخدام الخل والخميرة وهذه المكونات التي يمكن من خلالها الحصول على ‏نفس النتيجة هي: