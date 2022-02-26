وصفة سحرية لخسارة 7 كيلو في 10 أيام حرق الدهون ونسف الكرش

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عمر شويل - جدة فقدان الوزن ليس سهلاً كما يبدو، كما أن التمارين الرياضية والروتين الغذائي قليل السعرات الحرارية وتغيير نمط الحياة، يمكن أن يجعل الكثير من الناس يملون بسرعة، وقد يكون هذا التغيير المفاجئ صعبًا للغاية، فيقوموا بالتخلي تدريجيًا عن النظام الصحي، ويعودوا مرة أخرى للعادات الغذائية الخاطئة، لذا يمكننا مساعدتهم في خسارة 7 كجم مع هذا النظام الغذائي السريع، كما هو موضح في هذا التقرير.

الوصفة السحرية لخسارة 7 كيلو جرام في 10 أيام

الوصفة السحرية لخسارة 7 كيلو جرام في 10 أيام، هي لكل يعاني من زيادة الوزن ولا يعرف ماذا يأكل لإنقاص وزنه، وهنا نقدم ريجيم غذائي، وفي نفس الوقت صحي ومتوازن لتحقيق الهدف.

وجبة إفطار

2 بيضة مسلوق + خس أو شرائح خيار+ ربع رغيف

5 ملاعق فول + بيضة مسلوقة + ربع رغيف.

5 ملاعق كبيرة جبن كولز + 1 عبوة زبادي + ربع رغيف.

غداء

نصف دجاجة أو ربع كيلو لحم أو نصف كيلو سمك مشوي أو مسلوق + سلطة خضار + خضار مسلوق + قطعة توست أو ملعقتان كبيرتان أرز مسلوق أو بطاطس مسلوقة.

وجبة عشاء

مثل الإفطار، أو أي كمية من فاكهة واحدة ما عدا الفواكه التي لها سعرات عالية, مثل تين والتمر والمانجو والموز .

نصائح لتحسين نظامك الغذائي

نقدم لك أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها بعناية لتكتسب تدريجياً الوزن المثالي الذي تريد خسارته، واستمر في شرب الماء كل يوم لتسريع حرق الدهون والتمثيل الغذائي، في النقاط التالية:

يمكنك شرب كوب من الشاي يوميا ويفضل الشاي الأخضر أو ​​القهوة بدون حليب.

لا يسمح بدائل السكر أثناء الدايت لزيادة تأثيرها على الجسم.

تناول أي كمية وأي نوع من الفاكهة بين الوجبات.

يسمح بوجبة خفيفة بعد المغرب مع ملعقة وسط من المكسرات، مثل جوز، لوز، فستق، بندق.

تمارين رياضية لتحسين نتائج برنامج التخسيس

الرياضة بشكل عام في الحياة هامة للغاية سواء كان الشخص الذي يمارسها ينوي بذلك التخسيس أو فقط الحفاظ على جسمه، حيث أن الشخص الرياضي يتمتع بسمات كثيرة عن الشخص العادي، ولذلك ننصح دائما بممارسة الرياضة بشكل يومي وعلى الأقل ممارسة رياضة المشي فهي تفيد الجسم على المدى الطويل.