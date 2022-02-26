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عمر شويل - جدة أسرع وأسهل طريقة لتحضير كب كيك الفانيليا الهش والخفيف كالقطن ببيضة واحدة - ثقفني
كب كيك الفانيليا من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل دائم وهذا لأنه من الحلويات السريعة و الاقتصادية جداً كما أنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مجهود كبير في تحضيرها، كما يمكنك تقديمها وتخضيرها في المناسبات والاحتفالات فهي تتميز بطعمها اللذيذ، وهناك العديد من الطرق لتحضير كب كيك وأيضاً يوجد الكثير من النكهات ومن ألذ النكهات التي يجتمع الجميع على حبها هو الفانيليا وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الكب كيك من المنزل.
مقادير كب كيك الفانيليا
الكب كيك من أنواع الكيك المميزة والخفيفة مكونات تحضيرها هي:
- كوب ونصف من الدقيق.
- باكيت من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة اللينة.
- ¾ كوب من السكر الناعم.
- حبة من البيض.
- 2 ملعقة من الفانيليا.
- ½ كوب من الحليب السائل.
للتغطية
- كوب من الكريمة شانتية.
- ربع كوب من الحليب المثلج.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة .
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير كب كيك الفانيليا
- قبل البدء في تحضير الكب كيك نقوم بتشغيل الفرن لكي يسخن قبل وضع الكب كيك.
- نأتي بقالب الكب كيك ونقوم بتوزيع القليل من الزبدة بداخلها، من الأفضل وضع ورق الكب كيك لكى لا تلتصق.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير و نضيف الدقيق و الملح و البيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم.
- نحضر وعاء آخر نقوم بوضع الزبدة و السكر .
- نخفق كافة هذه المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوام الكريمة ناعم ولونه أصفر فاتح.
- بعد ذلك نضيف حبة البيض والفانيليا وتخفق المكونات حتى يختفي أثر البيض مع الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الحليب السائل مع التقليب.
- نقوم بإضافة خليط الطحين على الخليط و التقليب لمدة دقيقة حتى يمتزجا المكونات ويصبح خليط ناعم.
- نسكب الخليط في قوالب الكب كيك وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نغلق الفرن ونتركها حتى تهدأ في الفرن تماماً لكى لا تهبط.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتزين الكب كيك بالكريم شانتيه و يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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