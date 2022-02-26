 أسهل وأسرع طريقة لعمل الممبار المحشي في المنزل مثل طريقة أشهر المطاعم

يعد طبق الممبار أحد الأطباق المصرية اللذيذة التي يعشق تناولها الكثيرين وخاصة في منطقة جنوب سيناء، والممبار يتم حشو بخلطة الأرز اللذيذة التي يملؤها الخضار، والممبار يتميز بأنه غني بالكثير من السعرات الحرارية، حيث أن 300 جرام فقط منه يحتوي على مقدار 500 سعر حراري، كما يعتبر الممبار ذات قيمة غذائية عالية جداً في الوقت ذاته، لذلك لابد لكل شخص مريض بالسكري أو هؤلاء الأشخاص الذين لديهم معدل كوليسترول مرتفع تجنب تناوله، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الممبار المحشي بخلطة الأرز اللذيذة.

أسهل وأسرع طريقة لعمل الممبار المحشي

سوف نحتاج إلى واحد كيلو من الممبار.

كما سوف نحتاج أيضًا إلى كيلو واحد من الأرز الأبيض المصري المنقوع والنصف جيداً.

كيلو من البصل المفروم.

أيضًا كيلو من الطماطم المفرومة.

واحد كوب من الشبت المفروم بشكل ناعم.

أيضاً سوف نحتاج إلى كوب واحد من البقدونس المفروم.

كوب واحد فقط من الكزبرة الخضراء المفرومة.

سوف نحتاج إلى رأس ثوم مفرومة.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الرومي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة أيضًا صغيرة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقة واحدة من الكمون المطحون.

١/٢ كوب من الزيت.

كمية من الزيت غزير للقلي.

طريقة التحضير الممبار