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عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل الممبار المحشي في المنزل مثل طريقة أشهر المطاعم - ثقفني
يعد طبق الممبار أحد الأطباق المصرية اللذيذة التي يعشق تناولها الكثيرين وخاصة في منطقة جنوب سيناء، والممبار يتم حشو بخلطة الأرز اللذيذة التي يملؤها الخضار، والممبار يتميز بأنه غني بالكثير من السعرات الحرارية، حيث أن 300 جرام فقط منه يحتوي على مقدار 500 سعر حراري، كما يعتبر الممبار ذات قيمة غذائية عالية جداً في الوقت ذاته، لذلك لابد لكل شخص مريض بالسكري أو هؤلاء الأشخاص الذين لديهم معدل كوليسترول مرتفع تجنب تناوله، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الممبار المحشي بخلطة الأرز اللذيذة.
أسهل وأسرع طريقة لعمل الممبار المحشي
- سوف نحتاج إلى واحد كيلو من الممبار.
- كما سوف نحتاج أيضًا إلى كيلو واحد من الأرز الأبيض المصري المنقوع والنصف جيداً.
- كيلو من البصل المفروم.
- أيضًا كيلو من الطماطم المفرومة.
- واحد كوب من الشبت المفروم بشكل ناعم.
- أيضاً سوف نحتاج إلى كوب واحد من البقدونس المفروم.
- كوب واحد فقط من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- سوف نحتاج إلى رأس ثوم مفرومة.
- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الرومي.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة أيضًا صغيرة من الفلفل الأسود.
- كذلك ملعقة واحدة من الكمون المطحون.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- كمية من الزيت غزير للقلي.
طريقة التحضير الممبار
- غسل الممبار بالماء الجاري بشكل جيد، ثم يتم فركه بالدقيق ثم ينقع لحوالي ساعتين في الخل والملح، حتى يصير لونه أبيض ونظيف.
- يتم خلط جميع المكونات التي تستخدم في حشو الممبار مع الأرز المصفى بشكل جيد.
- قص الممبار إلى قطع متساوية تقريباً.
- يتم حشو المباراة كل قطعة على حدى باليد أو باستخدام فوهة زجاجة، حتى ننتهي من حشو جميع كمية الممبار الذي لدينا، ولكن لابد من عدم ملئ قطعة الممبار بالحشو بالكامل.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع به كمية من الماء وعندما يغلي، نقوم بوضع قطع الممبار به.
- نترك الممبار على النار المتوسطة لمدة ساعة حتى يتم تسويته.
- بعدها نقوم بإحضار وعاء عميق أو مقلاة، ثم نضع بداخلها كمية كبيرة من الزيت.
- عند غليان الزيت نقوم بوضع كل قطعة من الممبار بداخل ذلك الزيت، ولكن لابد من ضرورة أخذ الحذر من ذلك الزيت الساخن.
- نقوم بتقليب الممبار على الجهتين حتى يصير اللون ذهبياً.
- يتم تقديم الممبار مع السلطة وكذلك الكبدة والكفتة وبالهنا والشفا.
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