نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأسهل وأسرع الوصفات من الطبيعة لتحصلى على لون اللبن لكامل الجسم و بدون آثار جانبية و بأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل الطرق الطبيعية لتبييض الجسم في أسرع وقت، دائمآ هناك سعى دائم من جانب الفتايات والنساء للحصول على بشرة بيضاء ناعمه وبدون عيوب ولذلك هناك العديد من النساء التي تبحث كثيراً عن أفضل الطرق الطبيعية التى تستخدم الأعشاب والعطريات و منتجات اﻷلبان لتبيض وتفتيح الجسم، ولكن بعضهن يقدموا على استخدام مجموعة من الكريمات الصناعية والمنتجات الكيميائية التي يكون الهدف منها تبيض الجسم ولكن معظمها مواد ضارة جداً لها آثار جانبية تؤدي إلى تلف البشرة والجلد فى وقت قصيرخاصة إن كان إستخدامك لها متكرروخاصة إذا كنتِ من أصحاب البشرة الحساسة، وقد جمعت لكِ سيدتي بعض من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبيض الجسم سريعاً.

وصفات طبيعية لتبيض الجسم

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي يتم خلطها مع بعضها وتطبيقها على الجسم بكل سهولة ولها نتائج فعالة كبيرة، ولذلك حرصنا على أن نقدم لكم بعض من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتبيض الجسم وهي:

• وصفة العسل والبابايا

يعتبر العسل من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة فهو يحتوي على مضادات البكتريا التي تقوم بدورها على حماية الجلد، أما ثمرة البابايا فهي مفيدة جداً وتحتوي على أحماض تساعد على التخلص من الخلايا الميتة للجلد، ويتم استخدامها عن طريق إحضار وعاء عميق ونظيف وضيفي له 2/1 كوب من العسل الطبيعي و2/1 كوب من البابايا المهروسة وقلبيهم بشكل جيد حتى يصبح خليط متجانس.

بعد ذلك ابدئي في فرك الجسم بالخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعدها يجب أن تقومي بأخذ حمام دافئ، وللحصول على نتائج مرضية يجب أن تقومين بتكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

• وصفة الزبادي والبرتقال

يعمل الزبادي على تلطيف الجسم وتنعيمه أما البرتقال فهو مفيد جداً للجسم ويساعد على تفتيح الجسم وتبيض المناطق الداكنة، ويتم استخدام الخليط عن طريق طحن القليل من قشور البرتقال الجافة لتصبح ناعمة ثم يتم تقليبها في كوب من الزبادي كامل الدسم، وضعي الخليط على الجسم ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم فرك الجسم قبل الاستحمام بالماء الفاتر، ويفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.