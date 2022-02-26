طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكبدة المقلية بالردة بتتبيلة المحلات الرهيبة

الكبدة من أهم المواد الغذائية التي بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة جدًا، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يلزم لتقوية الجسم والتخلص من الانيميا، ولذلك فهي تفضل تناولها من وقت لآخر وخاصتًا للاطفال لتساعد في بناء الجسم، ويمكن تحضير الكبدة باكثر من شكل وطريقة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تكون مميزة وهي الكبدة المقليه بالردة.

طريقة إعداد الكبدة المقلية بالردة

قومي بعمل اشهى كبدة مقلية بالردة التي تعطي لها طعم لذيذ ومميز، ويتم إعدادها في خلال دقائق وطريقة تحضيرها كالتالي:

مكونات عمل الكبدة المقلية بالردة

كيلو من الكبدة المقطعة شرائح رفيعة السمك.

اربع فصوص كبار من الثوم.

عصير ليمونتين.

اربع ملاعق من الردة.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

رشة كمون.

بهارات كبدة توجد عند العطار.

اربع ملاعق من الدقيق.

اربع قرون من الفلفل رومي او اخضر حسب الرغبة.

ملعقة واحدة من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير