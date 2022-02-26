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عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكبدة المقلية بالردة بتتبيلة المحلات الرهيبة - ثقفني
الكبدة من أهم المواد الغذائية التي بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة جدًا، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يلزم لتقوية الجسم والتخلص من الانيميا، ولذلك فهي تفضل تناولها من وقت لآخر وخاصتًا للاطفال لتساعد في بناء الجسم، ويمكن تحضير الكبدة باكثر من شكل وطريقة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تكون مميزة وهي الكبدة المقليه بالردة.
طريقة إعداد الكبدة المقلية بالردة
قومي بعمل اشهى كبدة مقلية بالردة التي تعطي لها طعم لذيذ ومميز، ويتم إعدادها في خلال دقائق وطريقة تحضيرها كالتالي:
مكونات عمل الكبدة المقلية بالردة
- كيلو من الكبدة المقطعة شرائح رفيعة السمك.
- اربع فصوص كبار من الثوم.
- عصير ليمونتين.
- اربع ملاعق من الردة.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
- رشة كمون.
- بهارات كبدة توجد عند العطار.
- اربع ملاعق من الدقيق.
- اربع قرون من الفلفل رومي او اخضر حسب الرغبة.
- ملعقة واحدة من البقدونس المفروم.
طريقة التحضير
- احضري الكبدة وقطعيها شرائح رفيعة.
- احضري وعاء مناسب.
- اضيفي بداخل هذا الوعاء الملح، والفلفل الأسود، والكمون والبهارات الخاصة بالكبدة.
- قلبي البهارات جيدًا.
- اضيفي ب ذلك الثوم بعد القيام بفرمه جيدًا حتى يصبح ناعم تمامًا.
- اضيفي عصير الليمون أيضًا إلى المكونات، وباستخدام ملعقة قومي بالتقليب مرة اخرى، وفي النهاية قطعي الفلفل الاخضر.
- احضري شرائح الكبدة، وضعيها في هذه التتبيله، وباستخدام يديك حركي الكبدة شريحة تلو الأخرى حتى تغطي بها تمامًا ليصبح جميع القطع بنفس الطعم.
- ادخلي الوعاء داخل الثلاجة لمدة ساعة ونصف حتى تمتص الكبدة كل التوابل بشكل كامل وتظهر طعمها عند تناولها.
- احضري بعد الانتهاء من الوقت الكبدة وصفيها من اي مياه قد تساقطت منها.
- ضعي شريحة منها في الدقيق حتى تغطى تمامًا، ثم غطيها بالردة بعد ذلك.
- هكذا اصنعي مع كل واحدة من شرائح الكبدة.
- احضري مقلاه مناسبة الحجم.
- اضيفي بها كمية مناسبة من الزيت.
- اتركي الزيت حتى يسخن تمامًا.
- ضعي الكبدة بداخل الزيت كل شريحة على حدى واتركي مسافة بينهم.
- اتركي الكبدة على نار هادئه حتى تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- قلبي الكبدة على كل الجوانب لتمصج بشكل أفضل.
- اخرجي الكبدة على ورق مطبخ لامتصاص الزيت منها.
- هكذا يمكن وضعها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
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