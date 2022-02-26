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عمر شويل - جدة عجينة القرص الفلاحي الطرية الشهية بنجاح بطعم وريحة زمان ونتيجتها ممتازة - ثقفني
القرص الطرية تظل محتفظة بطعمها الرائع على مر الزمان، نحبها جميعا في وجبات الإفطار في فصل الشتاء، كما يمكن تناولها في العشاء مع كوب من الحليب الدافئ، يبحث الكثير منا عن طريقة وخطوات عمل القرص الطرية في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المخابز، تتكون القرص الطرية من مكونات طبيعية يمكنك مضاعفة الكمية أو تقليلها حسب حاجتنا، كما تحفظ داخل الفريزر لفترات طويلة جدا وتظل محتفظة بنكهتها، تعد من المخبوزات المصرية الأصلية، وهناك الكثير من الوصفات حيث يمكن حشوها بالعجوة أو تركها سادة.
مكونات القرص الفلاحي الطرية
- كيلو ونصف من الدقيق.
- نصف كيلو من السمن.
- كوب من الزيت.
- ملعقة من خميرة البيرة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق من السكر.
- ملح.
- ربع كوب سمسم.
- كوب من الحليب البودرة.
- كوبان من الزبادي أو اللبن الرائب.
- كوب حليب.
- ماء دافئ عند الحاجة.
طريقة عمل عجينة القرص الفلاحي الطرية
- نجهز كل المكونات الجافة معا نضع البيكنج بودر مع الدقيق.
- نضع الملح مع الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودرة.
- نقوم بوضع الحليب في إناء على النار حتى يدفي نذوب الخميرة البيرة مع الحليب ونضيف عليهم السكر.
- نتركها حتى يحدث التفاعل ويتضاعف حجمها.
- نتخلص من كل الشوائب الموجودة في الدقيق عن طريق نخلة بالمنخل السلك.
- نضيف الخميرة مع الدقيق ونضع الزيتي أو اللبن الرائب.
- نعجنها لمدة عشر دقائق ثم نضيف اليمن وإذا احتاجت مادة دهنية أخرى نضيف الزيت.
- نستمر بالعجن لمدة سبع دقائق.
- نترك العجينة في جو دافئ لمدة ساعة كي تختمر وعندما يتضاعف حجمها نقوم بتشكيلها.
- نقطع القرص إلى دوائر في حجم الليمون.
- تفرد كور العجين بسمك سم.
- نقوم بوضعها في صواني الفرن كل واحدة جنب الأخرى مع ترك مسافة بينهم.
- بعد الانتهاء من تقطيع وفرد كل الكمية نقوم بتغطيتها وتركها نصف ساعة أخرى على الأقل.
- نضع الصواني في الفرن في درجة حرارة منخفضة جدا.
- أخرج القرص الفلاحي الطرية من الفرن ونتركها في مكانها حتى تبرد.
- نقوم برصها في علبة بلاستيك أو كيس لكي تحتفظ بالرطوبة ولا تنشف.
- قم بتقسيم القرص إلى أجزاء وضع كل جزء في كيس. ضعها داخل الفريز.
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