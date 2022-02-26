عجينة القرص الفلاحي الطرية الشهية بنجاح بطعم وريحة زمان ونتيجتها ممتازة

القرص الطرية تظل محتفظة بطعمها الرائع على مر الزمان، نحبها جميعا في وجبات الإفطار في فصل الشتاء، كما يمكن تناولها في العشاء مع كوب من الحليب الدافئ، يبحث الكثير منا عن طريقة وخطوات عمل القرص الطرية في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المخابز، تتكون القرص الطرية من مكونات طبيعية يمكنك مضاعفة الكمية أو تقليلها حسب حاجتنا، كما تحفظ داخل الفريزر لفترات طويلة جدا وتظل محتفظة بنكهتها، تعد من المخبوزات المصرية الأصلية، وهناك الكثير من الوصفات حيث يمكن حشوها بالعجوة أو تركها سادة.

مكونات القرص الفلاحي الطرية

كيلو ونصف من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

كوب من الزيت.

ملعقة من خميرة البيرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملح.

ربع كوب سمسم.

كوب من الحليب البودرة.

كوبان من الزبادي أو اللبن الرائب.

كوب حليب.

ماء دافئ عند الحاجة.

طريقة عمل عجينة القرص الفلاحي الطرية