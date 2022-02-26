نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة

تبحث الكثير من السيدات عن كريمات تعمل على تفتيح درجات بشرتهم في فترة زمنية قصيرة، حيث كثيرا ما تعتني كل سيدة جميلة محبة لبشرتها ونظافتها على جعل بشرتها أكثر اشرقا وحيوية وخالية من البقع التي نتجت من أشعة الشمس الضارة، وقد استخدم البعض منهم الكريمات الصناعية التي يدخل في صناعتها مواد كيميائية تضر بالبشرة والجسم على المدي البعيد رغم سرعة فاعليتها بشكل جيد بمدة قصيرة، ولكن الأفضل تجنب استخدامها لضمان سلامة البشرة على المدي البعيد، لذلك نقدم إلي كل سيدة تبحث عن وصفات طبيعية تسهل صنعها في المنزل بمكونات بسيطة وايضا تكون فاعليتها سريعة نقدم إليهم وصفة كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة وخطوات عمله بدقة كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات التي سنطرحها عليكم وقبلها إحضار المكونات تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكونات كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة

يعد كريم النشا والقهوة من الوصفات التي تساعد بشكل كبير في تفتيح درجة البشرة بالتدريج ولكن قد يحتاج منك التحلي بالصبر ليعطي لكي نتيجة جيدة، ونقدم لكم مكونات عمله في المنزل دون الحاجة إلى شراء مستلزمات للبشرة بأسعار وهمية، والمكونات كالتالي:

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من القهوة.

ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ماء ورد.

جلسرين

طريقة تحضير الوصفة

يجب عليك اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنع كريم النشا والقهوة للتفتيح، وهي:

احضري وعاء نظيف تماما وقومي بوضع ملعقة كبيرة من النشا، ثم ضعي ملعقتين كبيرتين من القهوة وامزجيهم جيدا.

قومي بوضع ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز واستمري في التقليب، ثم ضعي عليهم ربع كوب من ماء الورد وجلسرين وامزجيهم وضعي الخليط في عبوة خاصة بالكريمات.

عليك استخدام هذا الكريم في المساء قبل النوم ضعيه على بشرة نظيفة.

نصائح لتفتيح البشرة

هناك عدة نصائح أساسية يمكنك اتباعها بدقة لتحصلي على بشرة خالية من الحبوب ونظيفة أيضًا وقد نصح بها دكاترة الجلدية، ومن ضمنها: