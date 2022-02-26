نقدم إليكم طريقة عمل عجينة الحليب لصنع اشهى المخبوزات في منزلك بمكونات تتواجد في مطبخك

دائما ما تبحث كل سيدة عن طريقة لعمل عجينة سهلة تساعدهم في صنع جميع أنواع المخبوزات التي يعشقها جميع أفراد الأسرة وفي ذلت الوقت سهلة التحضير بشكل لا يحتاج من سيدة في عملها أكثر من عشر دقائق معدودة، وهذا ما عملنا عليه في هذا المقال وهو تقديم طريقة تحضير عجينة سهلة الصنع وأيضا بمكونات اقتصادية وسهلة تحتاج فقط بعض من المقادير التي قد تجدين أنك تملكين إليها في مطبخك بالفعل وهي عجينة الحليب والتي اشتهرت بشكل واسع في الفترة الأخيرة ويصنعها العديد من الشيف التي ذاعت شهرتهم في برامج الطبخ، وفي هذا المقال سنقوم بتحضير عجينة الحليب الشهية لتستطيعي صنع البيتزا والكريب والعديد من المخبوزات الشهية المحببة لجميع الأطفال وايضا جميع الأعمار كل ما عليك فعله هو متابعة السطور القادمة لتنجحي في صنعها تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات صنع عجينة الحليب

تعد عجينة الحليب من أفضل الأنواع التي تساعد كل سيدة في صنع اشهي المخبوزات في أسرع وقت، وايضا غير مكلفة تمامًا، والآن عليك إحضار المكونات الآتية لصنعها وهي:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر.

عدد اثنين من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كيلو من الحليب خالي الدسم.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث معالق من الزبدة.

رشة ملح.

رشة سكر.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة عمل عجينة الحليب

يمكنك سيدتي صنع عجينة الحليب في منزلك عن طريق اتباع الآتي:

أحضر وعاء للعجن وضعي فيه الدقيق والخميرة الفورية وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة ملح ورشة سكر وامزجيهم جيدا.

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب والبيض وملعقة صغيرة من الفانيليا وثلاث ملاعق صغيرة من الزبدة وربع كوب من الزيت واخلطيهم حتى يتم امتزاجهم جيدًا.

قومي بوضع الخليط السائل على الوعاء بالتدريج ونستمر في التقليب حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة ثم اتركيها تستريح لمدة ساعتين.

والان تستطيع استخدامها لعمل أي نوع من أنواع المخبوزات الشهية المحببة لك.

نصائح لنجاح عجينة الحليب

هناك عدد من النصائح والحيل التي يمكن الأخذ بها من أجل الحصول على عجينة متماسكة ورائعة يمكنك استخدامها في صنع جميع أنواع المخبوزات، ومن أهمها: