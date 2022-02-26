نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراخ المحشية..سر عمل الفراخ المحشية في الفرن بخلطة المطاعم السحرية مش هتبطلي تعمليها لأسرتك في المقال التالي
عمر شويل - جدة الفراخ المحشية..سر عمل الفراخ المحشية في الفرن بخلطة المطاعم السحرية مش هتبطلي تعمليها لأسرتك - ثقفني
سر عمل الفراخ المحشية في الفرن ، إليكم طريقة عمل اشهي وصفات الدجاج المحببة لدي الجميع والمفضلة في العزومات والمناسبات فهي تعتبر وجبه شهيه تقدم بجانب الأصناف علي سفرتك، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً علي طريقه عمل الدجاج المحشي بالأزر،تابعونا .
سر عمل الفراخ المحشية في الفرن
سوف نقد لكم مكونات وطريقة تحضير الدجاج المحشي بالارز
مقادير عمل الدجاج المحشي بالأزر بالخلطة
- 1 دجاجه .
- 1 كوب و ربع أرز.
- 2 بصله مفرومه .
- 1 ملعقه صغيره قرفه مطحونه .
- 1ملعقه صغيره فلفل اسود ناعم .
- 1ملعقه صغيره ملح .
- 1 ملعقه صغيره حبهان مطحون .
- 2 ملعقه من السمن .
- كبد وقوانين الدجاج.
- 1 حبه بصل .
طريقة تحضير الدجاج المحشي بالأزر
- قومي بغسل الدجاجة والكبد والقوانين جيدا بالملح والدقيق والخل ثم ضعيهم في مصفاه حتي يتصفي منه كل الماء.
- قطعي الكبد و القوانص واتركيها جانبا .
- اغسلي الأرز جيدا .
- في وعاء علي النار ضعي ملعقتان السمن ثم ضعي عليها الكبد والقوانص وقلبيها جيدا حتي يتغير لونها .
- ضعي علي الكبد والقوانص الأرز والقرف والملح والفلفل والحبهان المطحون وقلبي الخليط جيدا ضعي كوب من الماء المغلي فوق خليط الأرز واتركيه بتشرب الماء ويصبح ثلاث أرباع سوا .
- اتركي الأرز حتي يبرد ثم قومي بتتبيل الدجاجة بقليل من الملح والفلفل والحبهان المطحون.
- قومي بحشو الدجاجة بخليط الأرز من الداخل وقليل من الحشو تحت الجلد .
- في وعاء علي نار به ماء مغلي ضعي الدجاجة ومعها حبه البصل وانزعي الريم الناتج عنها ثم هدئي النار عليها واتركيها حتي تمام نضجها .
- بعد أن تنضج الدجاجة يمكنك أن تحمريها في خليط من السمن والزيت ورضعي عليها الفلفل والملح ثم تقدميها مع القليل من البقدونس للزينه .
- يمكنك أيضآ دهن الدجاجة بخليط من الطماطم المبشورة وملعقه من العسل الأسود والملح والفلفل والزيت وقومي بدهن الدجاجة بهذا الخليط وضعيها في الفرن فتأخذ لون الشواء ثم قدميها .
- ملحوظه هامه عليكي سيدتي بأن لا تقومي بوضع حشوه الأرز بكثره داخل الدجاجة وبين الجلد واللحم وذلك لأنها سوف تنفجر ويسقط منها الأرز أثناء النضج وبذلك تفقد شكلها الشهي .
- يمكنك أيضا وضع الخضار مع حشوه الأرز مثل البسلة والجزر والبطاطس وذلك حسب الرغبة.
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