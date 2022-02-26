طريقة عمل كيكة البسبوسة الشهية في البيت بأقل التكاليف وبمكونات اقتصادية والطعم لذيذ

هناك الكثير من الوصفات على الإنترنت للبسبوسة، ولكل منها وصفتها الخاصة ولكن هنا سنقدم لكم الوصفة الدقيقة بمكوناتها الاقتصادية المميزة وتعتبر تلك الوصفة من أبسط الطرق التي يمكن من خلالها تجهيز صينية كيكة بسبوسة رائعة، حيث انها الأفضل فهي من أكثر الحلويات التي تجدها في جميع المحلات الحلويات، وتلك الوصفة الرائعة ستحصل على نتيجة مميزة وطعم شهي بمكونات متوفرة في كل مطبخ واقتصادية، ولمعرفة المزيد تابعونا.

من الجدير بالذكر أن كيكة البسبوسة تسمى بأسماء كثيرة مثل كيكة الرواني أو بسبوسة جوز الهند أوكيكة الزبادي وغيرها، وهي من أشهى الحلويات الغير مكلفة فيمكن أي سيدة إعدادها بالمنزل بكل سهولة كي تسعد ابنائها بحلوى تعطي أجسامهم الطاقة اللازمة له لأنها تحتوي على قدر كافي من المكونات المغذية مثل السكر والبيض والدقيق والمادة الدهنية فتكون وجبة متكاملة.

مكونات عمل كيكة البسبوسة

كوبان سميد ناعم

كوبان جوز هند مجفف غير محلى

نصف كيلو سكر ناعم.

كوب طحين لجميع الأغراض.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب زبادي كامل الدسم.

ثلاث بيضات.

معلقتين من البيكنج بودر.

كيس الفانيليا.

طريقة تحضير الشربات

كوب وربع سكر.

اثنين كوب من ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

جوز الهند غير المحلى.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة

يمكنك صنع كيكة البسبوسة في الفرن ببيتك بتباع تلك الخطوات:

أضيفي السكر والبيكنج باودر ورقائق جوز الهند في وعاء عميق، واخلطيهم بشكل جيد.

قومي بضرب البيض في الخلاط ثم نذوب السمن، وضعي ذلك الخليط فوق المكونات الجافة، ثم يخلط جيدًا بملعقة حتى تشعر أن جميع المكونات قد تم تغطيتها جيدًا بخليط السمن، ثم سينتهي بك الأمر بمزيج ذو قوام قريب من الكراميل.

قومي بوضع الزبادي على المزيج واستمري في الخلط حتى تذوب وسط الخليط.

ادهن صينية بالسمنة ووزعي الخليط بالتساوي على الصينية واضغطي لأسفل بأصابعك.

قومي بوضع الخليط في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ربع ساعة واخرجيها وضعي عليها الشربات.

اتركيها لتبرد ثم قطعي الصينية كما تحبين وقدميها في أطباق التقديم لعائلتك.

أسرار للحصول على كيكة بسبوسة رائعة

نقدم إليكم اهم الأسرار التي تساعدك على نجاح عميلة صنع البسبوسة في البيت، وهي: