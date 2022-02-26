بأسرار الشيف الياباني.. طريقة عمل كيكة كاستيلا الهشة سيسالك عن وصفتها كل من يتذوقها

الكثير من السيدات تبحث عن طرق مختلفة لعمل كيكة هشة ولذيذة، لذلك سوف نقوم بعرض طريقة عمل كيكة كاسيلا اللذيذ الهش، والتي تعتبر إحدى أنواع الكيك التي يصنعها اليابانيون، والتي تمتاز بأنها بنفس مكونات الكيك العادية ولكن ملمس مثل القطن، وإليك من خلال المقال أفضل وأسهل طريقة لصنعها، فاتبعي المقال لتتعرفي عليها.

طريقة عمل كيكة كاستيلا

يمكنك صنع الكيك الياباني والمعروف باسم كيكة كاستيلا بطريقة سهلة ومكونات متوفرة لديك في مطبخك، وإليك طريقة عمل الكيك الهش الياباني كاستيلا فيما يلي:

مقادير الكيكة اليابانية بالكوب

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

وكوب ونصف من الزبدة خالية الملح.

كوب من اللبن الحليب الدافئ.

وكوب من السكر البني.

عدد 8 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

أربع نقاط من الفانيليا السائلة.

طريقة الكيكة اليابانية القطنية

أولا في وعاء عميق قومي بوضع صفار البيض به واخفقيه جيداً.

بعد ذلك وفي وعاء معدني آخر قومي بوضع اللبن الحليب وضعيه على نار هادئة، وضيفي إليه الزبدة، واتركيها حتى تذوب تماماً.

ثم قومي بوضع الدقيق تدريجياً مع استمرار التقليب على اللبن والزبدة.

بعد ذلك أضيفي صفار البيض تدرجياً، واستمري في المزج.

ثم قومي بإضافة السكر وقلبي، وضعي معه كمية السكر المتوفرة لديك.

بعد ذلك قومي بوضع نقاط الفانيليا واستمري في التقليب.

ثم في بولة منفصلة قومي بوضع بياض البيض، واستخدمي مضرب كهربائي حتى تحصلين على قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بسكب الخليط الممزوج على الخليط ذات القوام الكريمي.

ثم استمري في تقليب الخليط جيداً.

بعد ذلك قومي بدهن صينية بالزيت ورشي بعض من الدقيق على الجوانب، وعلى أرضية الصينية.

ثم اسكبي الخليط في الصينية، واجعلي الخليط يصل إلى نصف الصينية.

بعد ذلك سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، وقومي بوضع الصينية في الفرن.

ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة.

بعد ذلك افتحي الفرن واغرسي بها خلة، وتأكدي من نضجها.

ثم اغلقي النار واتركيها في الفرن واجعلي بابه مفتوحاً.

بعد ذلك انتظري حتى تهدأ، ثم اخرجيها وقطعيها.

ثم قدميها مع كوب من الشاي الساخن.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل كيكة كاستيلا اللذيذة والتي يمكنك عملها بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة لديك في منزلك قومي بعملها فوراً لتحصلي على كيكة هشة مثل القطن وتميزي في عمل أفضل أنواع الكيك.